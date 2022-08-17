ua ru
Ср, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Йде за планом. У Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону

Новость на русском →
Україна, Середа 17 серпня 2022 19:24
Йде за планом. У Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону Фото: у Кабміні розкрили деталі підготовки до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні підготовка до опалювального сезону йде відповідно до плану. Середній показник готовності становить 73%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

У відомстві зазначають, що, за інформацією Мінрегіону, стан готовності об'єктів житлового фонду до опалювального сезону становить 72%, а теплових мереж - 74%. Також триває відновлення пошкодженої інфраструктури.

При цьому, станом на 17 серпня, Україна накопичила 12,6 млрд кубометрів газу і 1,89 млн тонн вугілля, які необхідні для проведення опалювального сезону.

За інформацією Кабміну, Мінрегіон зараз продовжує впроваджувати нововведення, які спрямовані на скорочення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, проводиться переведення частини підприємств на альтернативні види енергії, побутова термомодернізація та реалізація програм Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Кабміні готують основний і запасний плани до проходження опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Україна Міністерство розвитку громад та територій Опалювальный сезон
NEWS
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
Генеральний секретар ООН прибув з візитом до Львова
DAILY
Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Новий прем'єр і жорстка зима: про що говорять політики і до чого готуватися українцям