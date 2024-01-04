"А тепер усе інакше". Как сейчас выглядят участники популярного в 90-х дуэта "Аква Вита"

Известный украинский попгурт "Аква Вита", который был популярным с 1993 по 2002 год. За это время его участники успели обрести безумную любовь среди публики. На музыкальных премиях их вознаграждали за оригинальность исполнения, потому что в те годы таких голосов еще не слышали.

При подготовке материала использовались источники: Википедия, Facebook-страница и интервью KP.ua Игоря Балана, видео на YouTube.

РБК-Украина (проект Styler) исследовало, как сложилась жизнь участников группы Игоря Балана и Ирины Филатовой после громкой карьеры в шоу-бизнесе.

История становления и распада

Группа "Аква Вита" в 1993 году основал Игорь Балан. Сначала в состав группы входили Игорь Балан и Наталья Лучникова. Первое их выступление группы состоялось 19 сентября 1993 на праздновании Дня города Кропивницкого.

"Аква Вита", как и большинство известных исполнителей тех времен, подписали контракт на сотрудничество с Художественным агентством "Территория А". Уже в 1994 году появляется первый альбом группы "Несказані слова".

Однако всеукраинскую славу группа получила тогда, когда к команде присоединилась Ирина Филатова, поскольку за две недели до фестиваля "Червона рута" Лучникова покидает "Аква Виту".

На фестивале исполнители получили специальную награду за соответствие стиля и оригинальный вокал.

После этого "Аква Вита" выпустила еще несколько альбомов, начала петь вживую, менять состав и приобретать популярность на телеэкранах.

9 марта 1999 года группа разрывает контракт с "Территорией А" и двигается в шоубизнесе самостоятельно. Однако на следующий год Игорь Балан и Ирина Филатова прекращают совместную работу.

Игорь Балан продолжает писать песни, активно практикует аранжировку. В 2011 году он возрождает проект в новом составе с вокалисткой Еленой Титаренко.

Игорь Балан и Елена Титаренко (фото: facebook.com/igor.balan.94)

Как сложилась жизнь певцов теперь

С началом полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году Елена Титаренко выехала за границу. Игорь убежден, что она не покинула коллектив и снова будет выступать с ним по возвращении.

Сам Балан продолжает давать выступления вместе со своей дочерью Алисой.

"Будем постоянно выступать. Мне кажется, и людям будет интереснее, когда мы сделаем несколько блоков. Один, так сказать, классический - наш с Аленой, второй - из нескольких песен, где Алиса поет сама, и третий - где мы поем с ней вместе. Алиса тоже горит этим делом", - рассказывал он раньше.

Кроме того, артист начинает избавляться от русскоязычных песен, переводя их на украинский.

Известно также, что во время полномасштабной войны он потерял старшую дочь Яну, которая была для него приемной.

"Дочка жены, но практически я ее вырастил. Мы поженились, когда Янке было 8 лет. С маленького возраста она страдала от шоковых болей. Периодически хватало так, что ей хотелось на стенку лезть. 30 лет врачи не могли установить ей диагноз, никто не мог сказать, что с ней. Постепенно ей становилось все хуже и хуже", - вспоминал Балан.

Относительно Ирины Филатовой, после распада "Аква Виты" она создала свою группу под названием "Phila", где была солисткой. Однако этот проект не удался.

Ирина Филатова (фото: открытые источники)

До 2011 года работала на борту авиалайнеров авиакомпании "UM Air".

В конце 2011 года Ирина пробовала свои силы в шоу "Голос країни", но не прошла отбор вслепую. Причиной стало то, что судьи на тот момент уже набрали много участников в следующий тур.

Летом 2012 прошла кастинг шоу "Х-фактор", но на этапе тренировочного лагеря выбыла из проекта. Чем занимается Филатова сегодня - неизвестно.