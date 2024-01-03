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Мика Ньютон приехала из США в Украину и попала под обстрелы

Среда 03 января 2024 07:31
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Мика Ньютон приехала из США в Украину и попала под обстрелы Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Мика Ньютон, которая на днях впервые за восемь лет вернулась из США в Украину, прокомментировала ночную атаку россиян.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

Так, новогодние праздники артистка решила провести на своей родине вместе с любимым мужем Крисом.

Именно в этот период россияне снова атаковали Украину шахедами и ракетами, и знаменитость впервые увидела это своими глазами.

Ньютон сильно испугалась, поэтому поделилась своими эмоциями в соцсетях.

Мика Ньютон приехала из США в Украину и попала под обстрелы

Мика Ньютон отреагировала на ракетную атаку (фото: instagram.com/mikanewton)

"С Новым годом из Украины. Мы приехали сюда 28 декабря, а 29-го Украина сбила более 150 ракет... Это было самое большое нападение на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы описать все это. Сирены, звуки взрывов". .. сердце болит за права всех украинцев сейчас". - написала она.

Мика Ньютон приехала из США в Украину и попала под обстрелы

Мика Ньютон отреагировала на ракетную атаку (фото: instagram.com/mikanewton)

"Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим ужасом. Украине нужна помощь и как можно скорее... Никто не хотел бы переживать то же самое... Поверьте мне. Мы должны объединиться и что-то с этим делать. Ваша страна может быть следующей", - добавила певица.

Также звезда показала жуткие кадры последствий ракетной атаки на Украину.

Напомним, еще в начале декабря исполнительница анонсировала свое возвращение на родину.

Она не приезжала сюда целых восемь лет и хотела показать мужчинам Киев и Львов.

Недавно на массированную ракетную атаку РФ по Украине отреагировала София Ротару.

Также мы писали, что в результате атаки россиян по Киеву погибли известная спортсменка и ее мать.

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