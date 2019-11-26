Сенцов різко висловився про Путіна: ми цього не допустимо

Олег Сенцов (Фото: РБК-Україна)

Сенцов пояснив, чому не варто навіть думати про те, щоб протягувати руку Путіну

Олег Сенцов, український режисер і екс-в'язень Кремля, заявив, що не вірить президенту РФ Володимиру Путіну і закликав Європу пам'ятати про те, що на Донбасі загинуло 13 тисяч людей. З такою промовою Сенцов звернувся до ЄС під час вручення премії Сахарова в Європейському парламенті 26 листопада.

Олег Сенцов зазначив, що свою нагороду він не сприймає як особистий приз, а лише – як нагороду, якою відзначені всі українські політв'язні. Він пояснив, що Росія не хоче миру, а хоче бачити Україну "на колінах" та мати вплив на світову політику своїми силовими способами.

"Ми цього не допустимо. Ми боролися і будемо боротися за нашу свободу до самого кінця", - сказав Сенцов.

Він додав, що не вірить президенту країни-агресора Володимиру Путіну і закликав Європу зробити теж саме.

"При всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається. Я вважаю, що це дуже хороша інституція, приклад для нас усіх. Тому що країна, яка, напевно, зараз є найбільшим єврооптимістом в світі – це Україна. Для нас немає іншого шляху розвитку, виходу, це для нас питання виживання країни. Тому кожен раз, коли хтось з вас буде думати про те, щоб простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про сотні наших хлопців, які досі перебувають у в'язницях, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, тих хлопців, які зараз в окопах, ризикують своїми життями за нашу і вашу свободу Не забувайте про них, будь ласка", - сказав екс-в'язень Кремля Олег Сенцов.

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