ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сенцов різко висловився про Путіна: ми цього не допустимо

STYLERЖиття    26.11.2019 - 19:15
Сенцов різко висловився про Путіна: ми цього не допустимо
Олег Сенцов (Фото: РБК-Україна)

Сенцов пояснив, чому не варто навіть думати про те, щоб протягувати руку Путіну

Олег Сенцов, український режисер і екс-в'язень Кремля, заявив, що не вірить президенту РФ Володимиру Путіну і закликав Європу пам'ятати про те, що на Донбасі загинуло 13 тисяч людей. З такою промовою Сенцов звернувся до ЄС під час вручення премії Сахарова в Європейському парламенті 26 листопада.

Олег Сенцов зазначив, що свою нагороду він не сприймає як особистий приз, а лише – як нагороду, якою відзначені всі українські політв'язні. Він пояснив, що Росія не хоче миру, а хоче бачити Україну "на колінах" та мати вплив на світову політику своїми силовими способами.

"Ми цього не допустимо. Ми боролися і будемо боротися за нашу свободу до самого кінця", - сказав Сенцов.

Він додав, що не вірить президенту країни-агресора Володимиру Путіну і закликав Європу зробити теж саме.

"При всіх внутрішніх проблемах, ЄС розвивається. Я вважаю, що це дуже хороша інституція, приклад для нас усіх. Тому що країна, яка, напевно, зараз є найбільшим єврооптимістом в світі – це Україна. Для нас немає іншого шляху розвитку, виходу, це для нас питання виживання країни. Тому кожен раз, коли хтось з вас буде думати про те, щоб простягнути руку дружби Путіну через наші голови, пам'ятайте про кожного з 13 тисяч загиблих в Україні, про сотні наших хлопців, які досі перебувають у в'язницях, яких можуть катувати прямо зараз, про тих кримських татар, які зараз можуть бути арештовані, тих хлопців, які зараз в окопах, ризикують своїми життями за нашу і вашу свободу Не забувайте про них, будь ласка", - сказав екс-в'язень Кремля Олег Сенцов.

Олег Сенцов зробив заяву про Путіна в Європарламенті

Зеленський прокоментував зустріч із Путіним (відео) Лукашенко різко висловився про Росію: нах*** треба такий союз
Новини України Володимир ПутінОлег Сенцов
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся