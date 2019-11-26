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Сенцову вручили премію Сахарова в Європарламенті

Новини » Політика     26.11.2019 - 13:40
Сенцову вручили премію Сахарова в Європарламенті
Фото: Сенцов в Європарламенті facebook.com/UkraineEUMission)

Європейський парламент оголосив Олега Сенцова лауреатом премії Сахарова ще в минулому році

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав премію Сахарова в Європейському парламенті. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Сенцов в Європарламенті заявив, що Росія не хоче миру на Донбасі і в Україні.

"Зараз йде багато розмов про примирення з Росією, якісь переговори. Я не вірю Путіну і закликаю вас не вірити йому. Росіяни обов'язково обдурять, вони не хочуть миру не Донбасі, вони не хочуть миру в Україні. Вони хочуть бачити Україну на колінах", - сказав він, виступаючи з промовою.

Сенцову вручили премію Сахарова в ЄвропарламентіФото: Сенцов в Європарламенті (facebook.com/UkraineEUMission)

Нагадаємо, раніше президент Європарламенту Давид Сассоли заявив, що готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова, присуджену Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

Олег Сенцов в серпні 2015 року був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичного угруповання" в окупованому Криму. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

7 вересня в рамках обміну полоненими між Україною і РФ Сенцов повернувся в Україну.

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