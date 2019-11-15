Тепер ми родичі: Катерина Кухар та Юрій Ткач провели обряд (фото)

Юрій Ткач і Катерина Кухар (колаж: РБК-Україна)

Юрій Ткач похвалився рідством з Катериною Кухар

Катерина Кухар та Юрій Ткач взяли участь у таїнстві хрещення. Суддя Танців з зірками і тренер Ліги сміху стали хрещеними батьками дочки зіркового психолога Наталії Холоденко. Дівчинку звати Вів'єн, їй вісім місяців.

Про це розповів сам гуморист, опублікувавши в Instagram фото з дружиною Вікторією і дочкою Лізою.

"Ну що, кумасі? Вітаю, тепер ми родичі", - написав Ткач, позначивши Кухар і Холоденко в пості.

Катерина Кухар та Юрій Ткач стали кумами (скрін: instagram.com/yuriy_tkach)

Варто відзначити, що у дівчинки четверо хресних батьків. Крім Кухар і Ткача в обряді взяли участь також друзі Наталії Холоденко. Цим психолог поділилася в Instagram-сторіз.

Катерина Кухар та Юрій Ткач стали кумами (скрін: instagram.com/kholodenkon)

Варто відзначити, що таїнство відбувалося в досить вузькому колі. Гості повинні були дотримуватися сурового дрес-коду білого кольору або айворі.

З програмою "Зірковий шлях" Юрій Ткач поділився, який подарунок зробив хрещениці: хрестик і сережки з діамантами. Кухар передала Вів'єн крижму з білої норки з оберегами, яку презентували обидві пари хресних батьків.

Катерина Кухар на хрестинах (скрін відео: YouTube/Зірковий шлях)