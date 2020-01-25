Курс долара в Україні: експерти спантеличили несподіваним прогнозом

Курс долара в Україні - що чекає українців

Експерти розповіли, що може вплинути на курс долара

Курс долара в Україні в 2020 році буде рости, проте не всі експерти згодні з цим твердженням. А ось про те, що істотних стрибків курсу поки очікувати точно не варто, фахівці заявляють одноголосно.

Інформаційний портал "Сьогодні" повідомляє, за словами Олега Пендзина, на курс гривні впливали два протилежних фактора.

"Негативні дані Держстату про падіння обсягів промислового виробництва до грудня його послабили, але це наклалося на успішне розміщення українських євробондів, через що гривня девальвувала менше, ніж могла б", - повідомляє Пендзин.

Андрій Шевчишин в свою чергу зазначив, що курс гривні за тиждень зменшився на рівні статистичної похибки, проте, якщо дивитися за більш тривалий період, то чітко простежується тренд на подальше незначне ослаблення гривні.

Експерт зазначив: "Ринок чекає розміщення 7-річних облігацій і буде дивитися на інтерес до них з боку нерезидентів. Якщо підтвердиться інтерес зарубіжних покупців до "довгих" паперів, гривня може відновити зміцнення. Якщо ні - можна сказати, що нерезиденти чекатимуть, поки гривня відкотиться, припустимо, до 25 грн за долар, і тільки потім почнуть купувати ОВДП ".

Нагадаємо, різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн / долар. У цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.

Раніше рада НБУ вже висловлювала невдоволення тим, що гривня в Україні переоцінена, а експерти прогнозували ймовірну зміну курсу, якщо НБУ втрутиться в ринкове курсоутворення.