Мокрий сніг та похолодання: прогноз на тиждень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У середу частину території накриє мокрий сніг

Погода в Україні у першій половині наступного тижня відзначиться дощами та зниженням температури повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

9 грудня

Так, тиждень розпочнеться з невеликих дощів у Львівській та Ужгородській областях. На решті території опадів не прогнозують. Вдень температура повітря у західних та південних областях коливатиметься від +5 до +9. На сході, півночі та в центрі термометри вдень покажуть від +2 до +5. Вночі очікується похолодання до -1.

10 грудня

У вівторок опади знову ймовірні лише на заході, а саме на Закарпатті та Буковині. Очікується, що температура повітря почне поступово знижуватися. Середня температура коливатиметься від +2 до +6 градусів, лише на півдні збережеться до +7...+9 тепла. Вночі суттєвих температурних змін не прогнозують, як і раніше очікується до -1.

11 грудня

У середу східні, північні, деякі центральні та південні області накриє мокрий сніг, подекуди можливий дощ. Температура повітря вдень коливатиметься від +1 до +5, лише на півдні та подекуди на сході очікується до +6...+9. Вночі у східних областях можливі заморозки до -4 градусів, на решті території від 0 до -3. У південних областях вночі до +5 тепла.

12 грудня

У четвер опади знову відступлять, але температура повітря продовжить знижуватися. Так, середні показники коливатимуться від +1 до +5, на півдні подекуди до +6. Вночі також суттєво похолодає, на всій території очікуються заморозки до -2...-4 градусів.

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували, що на вихідних в Україні похолодає, однак істотних опадів очікувати не варто. На півдні прогнозувалося потепління до +9 градусів, а також дощі у західних та деяких північних областях.