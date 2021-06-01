Температура буде під 40: головний синоптик країни розповів про літо в Україні

Погода влітку в Україні може побити всі рекорди, а температура повітря в липні-серпні прогнозується від +35 до +40 градусів.

Експерт вважає, що на основі погодних даних за останні 20 років, холодного літа нам чекати не потрібно. Навпаки - потрібно готуватися до африканської спеки.

"Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним... Починаючи з червня, а особливо липень і серпень - це температура повітря, яка буде значно вище норми, і велика кількість днів вона буде досягати 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас вже не буде", - сказав Кульбіда.

Синоптик повідомив, що спекотна погода в Україні встановиться після першої декади червня.

А ось кліматолог Світлана Краковська в корені не згодна з Миколою Кульбідою. Вона вважає, що такого спекотного літа, як у 2010 році в Україні не буде.

Експерт з клімату пояснила, що в липні Україну чекає дуже спекотна погода, так звані тропічні ночі, але цей період буде недовгим. Про це вона розповідала в інтерв'ю "Фактам".