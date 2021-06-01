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Температура будет под 40: главный синоптик страны рассказал о лете в Украине

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Вторник 01 июня 2021 10:45
Температура будет под 40: главный синоптик страны рассказал о лете в Украине Лето в Украине может быть очень жарким (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода летом в Украине может побить все рекорды, а температура воздуха в июле-августе прогнозируется от +35 до +40 градусов.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил директор "Укргидрометцентра" Николай Кульбида.

Эксперт считает, что на основе погодных данных за последние 20 лет, холодного лета нам ждать не нужно. Наоборот - нужно готовиться к африканской жаре.

"Если проанализировать состояние погоды в летний период за последние лет двадцать, то получается, что не может быть лето сейчас холодным ... Начиная с июня, а особенно июль и август - это температура воздуха, которая будет значительно выше нормы, и большое количество дней она будет достигать 30-35, а в отдельные дни даже до 40 градусов, поэтому лето может быть только жарким. Другого лета у нас уже не будет", - сказал Кульбида.

Синоптик сообщил, что жаркая погода в Украине установится после первой декады июня.

А вот климатолог Светлана Краковская в корне не согласна с Николаем Кульбидой. Она считает, что такого жаркого лета, как в 2010 году в Украине не будет.

Эксперт по климату объяснила, что в июле Украину ждет очень жаркая погода, так называемые тропические ночи, но этот период будет недолгим. Об этом она рассказывала в интервью "Фактам".

Как мы ранее сообщали, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящее жаркое лето, а также спрогнозировал, какая будет температура в июне, июле и августе.

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