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Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 35-градусна спека

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Понеділок 31 травня 2021 11:09
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 35-градусна спека Фото: Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли в Україну прийде справжнє спекотне літо, а також спрогнозував, яка буде температура в червні, липні і серпні.

Про це пише apostrophe.ua.

За його словами, початок літа спекотним не буде. У перший місяць температура очікується близько +20+25 градусів. У липні стане спекотніше, а серпень буде найспекотнішим в цьому сезоні.

Так, початок липня очікується з близько +29 градусами. При цьому очікуються тропічні зливи і шквали.

А ось найспекотнішими стануть перші п'ятнадцять днів серпня. У цей час стовпчики термометрів показуватимуть близько +33+35 градусів. Спека спаде до +30 тільки в середині місяця.

А з 22 серпня нас чекає хвиля похолодання, коли температура повітря знизиться до +22+24 вдень і +10+11 в нічний час.

Тим часом синоптики поділилися прогнозом погоди на місяць для Києва, судячи з якого істотного тепла в червні чекати не варто.

Синоптики розповіли, коли в Україну прийде 35-градусна спека

Прогноз погоди в Києві на червень (gismeteo.ua)

Тим часом синоптики розповіли, коли ж українцям чекати довгоочікуваного потепління після того, як кінець травня засмутив холодом і дощами.

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