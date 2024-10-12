Почему после бритья темнеет кожа под мышками и как этого избежать

Кожа под мышками очень нежная, поэтому подвержена повреждению. После бритья под мышками может кожа темнеть, и некоторые факторы приводят к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Особенности кожи подмышек

Дерматолог Каутилья Шаурья рассказала, что кожа подмышек более мягкая, тонкая и чувствительная по сравнению с другими участками тела.

Кроме того, поскольку подмышками есть складки, это может привести к накоплению влаги и бактерий, которые делают область склонной к раздражению.

Влагалища обладают высокой концентрацией потовых желез и волосяных фолликулов, поэтому кожа здесь испытывает большее трение и более чувствительна к определенным действиям, таким как бритье или использование дезодорантов.

Почему подмышки могут темнеть после бритья

Агрессивное бритье может травмировать волосяные фолликулы, что приведет к раздражению, воспалению и впоследствии поствоспалительной гиперпигментации.

Бритье без специального крема также может привести к такому состоянию. В частности, это увеличивает трение между бритвой и кожей, вызывая большее раздражение и порезы, приводящие к воспалению.

Кремы для бритья помогают бритве гладко скользить по коже, минимизируя риск потемнения.

Тон кожи и текстура волос также могут играть роль в гиперпигментации после бритья.

К тому же раздражающие или подсушивающие ингредиенты в антиперспирантах и дезодорантах могут вызывать воспаление с последующей поствоспалительной гиперпигментацией. Риск может увеличиться, если эти продукты наносить на только что побритую кожу.

Как избежать "темных подмышек"

Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к гиперпигментации. Всегда следует бриться чистой, острой бритвой, поскольку затупленная может создать трение.

Перед бритьем дерматолог рекомендует провести около 10 минут в теплой воде, чтобы смягчить наружный слой кожи, что облегчает удаление волос.

Также полезно осторожно отшелушивать кожу мягким скрабом, содержащим эксфолианты. Это помогает освободить вросшие волоски, застрявшие под поверхностью мертвой кожи перед бритьем.

Во время бритья всегда следует использовать легкие движения в направлении роста волос. Избегайте нескольких движений на том же участке, так как это может привести к врастанию волос.

Используйте нежный увлажняющий крем или бальзам после бритья с успокаивающими ингредиентами, такими как алоэ вера, глицерин или витамин Е, чтобы увлажнить кожу и уменьшить раздражение.

Кроме того, избегайте средств со спиртом или сильными ароматизаторами.