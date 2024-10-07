Как смягчить и защитить кожу рук в холодную погоду: способ с перчатками
В холодную погоду часто сохнут руки, а кожа трескается. Виной всему - сухой воздух в отапливаемых помещениях. Врач поделился способом, который поможет смягчить кожу рук.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Почему кожа раздражается зимой
Доктор медицинских наук Анил Шарма раскрыл точную причину, почему кожа сухая зимой.
Зимой заметные признаки сухости кожи включают шелушение, жесткость, стянутость, зуд и даже неровности или потрескавшиеся участки. Наши руки особенно подвержены сухости из-за частого мытья.
"Низкие температуры снижают влажность, извлекая влагу из кожи, тогда как внутренние системы отопления, такие как обогреватели, печи и камины, усиливают сухость, снижая уровень влаги в воздухе. Горячий душ может лишить кожу ее натуральных жиров, еще больше способствуя сухости, особенно в сочетании с агрессивным мылом, которое может раздражать и обезвоживать кожу", - отметила эксперт.
Кроме правильного выбора увлажняющего крема, доктор Шарма советует способ с перчатками. Если ваши кутикулы все еще шелушатся, сухие или твердеют, то следует провести вечернюю процедуру с маслами, богатыми витаминами и увлажняющими свойствами.
Такие масла, как кокосовое, аргановое и миндальное, имеют высокое содержание витамина Е, мощного антиоксиданта, поддерживающего формирование защитных клеток кожи.
Также можно попробовать многоцелевое масло, например жожоба, которое содержит не только витамин Е, но и А, что способствует гладкости и молодости кожи.
Что сделать для увлажнения рук
Выбрав масло для кутикулы, выполните три простых шага:
- нанесите несколько капель масел на каждую кутикулу. Можно использовать для этого щетку в зависимости от продукта и того, что вам лучше всего подходит
- осторожно вотрите масло в кутикулу в течение нескольких минут. Это помогает стимулировать кровообращение и обеспечивает глубокое впитывание масла в кожу, обеспечивая максимальную пользу
- после втирания масла наденьте пару хлопчатобумажных перчаток. Эти перчатки помогают удерживать естественное тепло тела, позволяя маслу проникать еще глубже и смягчать кутикулу в течение ночи
Следует регулярно повторять эту процедуру, чтобы поддерживать кожу здоровой. Для дополнительного шага подумайте о применении крема для рук, обогащенного витамином Е или формулы на основе масла ши.
Важно, что некоторые виды мыла могут сушить кожу. Выбирайте мыло с добавлением увлажняющих ингредиентов, а именно глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота.
После мытья рук следует вытирать руки насухо, а не тереть их, чтобы предотвратить раздражение.
Ранее мы сообщали о продукте, который приводит к быстрому старению и морщинам.
Читайте также, почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице и как этого избежать.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.