Как смягчить и защитить кожу рук в холодную погоду: способ с перчатками

В холодную погоду часто сохнут руки, а кожа трескается. Виной всему - сухой воздух в отапливаемых помещениях. Врач поделился способом, который поможет смягчить кожу рук.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Почему кожа раздражается зимой

Доктор медицинских наук Анил Шарма раскрыл точную причину, почему кожа сухая зимой.

Зимой заметные признаки сухости кожи включают шелушение, жесткость, стянутость, зуд и даже неровности или потрескавшиеся участки. Наши руки особенно подвержены сухости из-за частого мытья.

"Низкие температуры снижают влажность, извлекая влагу из кожи, тогда как внутренние системы отопления, такие как обогреватели, печи и камины, усиливают сухость, снижая уровень влаги в воздухе. Горячий душ может лишить кожу ее натуральных жиров, еще больше способствуя сухости, особенно в сочетании с агрессивным мылом, которое может раздражать и обезвоживать кожу", - отметила эксперт.

Кроме правильного выбора увлажняющего крема, доктор Шарма советует способ с перчатками. Если ваши кутикулы все еще шелушатся, сухие или твердеют, то следует провести вечернюю процедуру с маслами, богатыми витаминами и увлажняющими свойствами.

Такие масла, как кокосовое, аргановое и миндальное, имеют высокое содержание витамина Е, мощного антиоксиданта, поддерживающего формирование защитных клеток кожи.

Также можно попробовать многоцелевое масло, например жожоба, которое содержит не только витамин Е, но и А, что способствует гладкости и молодости кожи.

Что сделать для увлажнения рук

Выбрав масло для кутикулы, выполните три простых шага:

нанесите несколько капель масел на каждую кутикулу. Можно использовать для этого щетку в зависимости от продукта и того, что вам лучше всего подходит

осторожно вотрите масло в кутикулу в течение нескольких минут. Это помогает стимулировать кровообращение и обеспечивает глубокое впитывание масла в кожу, обеспечивая максимальную пользу

после втирания масла наденьте пару хлопчатобумажных перчаток. Эти перчатки помогают удерживать естественное тепло тела, позволяя маслу проникать еще глубже и смягчать кутикулу в течение ночи

Следует регулярно повторять эту процедуру, чтобы поддерживать кожу здоровой. Для дополнительного шага подумайте о применении крема для рук, обогащенного витамином Е или формулы на основе масла ши.

Важно, что некоторые виды мыла могут сушить кожу. Выбирайте мыло с добавлением увлажняющих ингредиентов, а именно глицерин, керамиды и гиалуроновая кислота.

После мытья рук следует вытирать руки насухо, а не тереть их, чтобы предотвратить раздражение.