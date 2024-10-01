Почему кожа на шее стареет быстрее, чем на лице и как этого избежать

Ухаживая за лицом, многие забывают о шее. Однако этот участок почти всегда открыт и подвержен всем тем опасностям, что и лицо. Поэтому часто получается, что кожа на шее стареет быстрее, чем на лице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Кожа на шее тоньше, чем на лице

С возрастом изменения неизбежны, особенно когда речь идет о внешнем виде кожи.

Кожа на шее тоньше, чем на лице, поэтому такой участок может утратить эластичность.

Дерматолог Дорис Дэй рассказала, что кожа на шее имеет меньше сальных желез и меньшую поддержку со стороны мышц, что может способствовать более быстрому обвисанию.

Пластический хирург Рамтин Кассир отметил, что шея часто больше подвергается влиянию солнца и влиянию окружающей среды, что ускоряет старение и теряет эластичность.

Из-за пребывания на солнце, недостаточного нанесения солнцезащитного крема и частого сгибания шеи люди в возрасте от 30 лет обычно начинают замечать провисание на шее.

Провисание шеи может начать проявляться уже в возрасте от 20 до 30 лет. Это происходит как часть природного процесса старения, который со временем приводит к уменьшению выработки коллагена и эластина. Когда эти белки уменьшаются, кожа теряет свою упругость, что приводит к дряблости.

Важность эластичности кожи

Качество эластичности вашей кожи в основном объясняется такими белками как коллаген и эластин, которые находятся в дерме, непосредственно под поверхностью кожи.

Со временем несколько факторов могут привести к потере эластичности, включая старение, чрезмерное пребывание на солнце, курение, неправильное питание и обезвоживание.

Врач отметил, что с возрастом организм производит меньше коллагена и эластина, и эти белки также могут быть повреждены факторами окружающей среды.

Что следует делать

На рынке есть много косметических средств, которые подтягивают кожу и предотвращают дряблость. Хотя кремы, лосьоны и сыворотки могут помочь замедлить потерю эластичности кожи, их эффективность зависит от ингредиентов и того, насколько постоянно их использовать.

Важно регулярно наносить солнцезащитный крем, чтобы защитить от солнечных лучей, отдавать предпочтение увлажнению и использовать продукты с такими ингредиентами, как ретиноиды, пептиды и гиалуроновая кислота.

Хотя эти продукты не могут полностью остановить потерю эластичности, но они будут стараться улучшать внешний вид.

Для более выраженного провисания можно рассмотреть хирургические варианты, например, подтяжку шеи. Есть также нехирургические альтернативы, которые могут эффективно подтянуть кожу.

Сбалансированное питание, полное витаминов и антиоксидантов, отказ от курения и ограничение употребления алкоголя - все это может способствовать здоровью кожи.