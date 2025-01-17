Темная сторона человеческой психики. 7 лучших фильмов о социопатах, которые достойны вашего внимания

Герои фильмов из нашей подборки часто кажутся харизматичными, но за внешней привлекательностью скрывается темный и опасный ум. Эти ленты демонстрируют, как социопатия влияет на жизнь отдельных людей и общества в целом.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку из 7 лучших фильмов, которые раскрывают эту непростую тему - от триллеров до психологических драм, которые будут держать в напряжении до последнего кадра.

Мизери

Психологический триллер по мотивам романа Стивена Кинга. История разворачивается вокруг писателя Пола Шелдона, который после автокатастрофы попадает в дом своей "преданной" фанатки Энни Уилкс. Сначала она кажется доброй и заботливой, но впоследствии Пол понимает, что оказался в руках жестокой социопатки. Энни требует переписать финал его романа так, как хочет она, и готова на все, чтобы добиться своего.

Хороший сын

Картина раскрывает жуткую природу детской жестокости. В центре сюжета - Марк, который после смерти матери переезжает жить к родственникам. Там он знакомится со своим кузеном Генри, внешне очаровательным мальчиком, который на самом деле скрывает темную сторону. Генри оказывается социопатом, способным на опасные и аморальные поступки. Марк пытается разоблачить его, но никто не верит в его подозрения.

Бойцовский клуб

Главный герой, офисный работник, страдающий бессонницей, встречает харизматичного Тайлера Дердена. Вместе они основывают тайный бойцовский клуб, где мужчины освобождаются от социальных рамок через насилие. Но со временем клуб выходит из-под контроля, а герой узнает шокирующую правду о Тайлере и себе.

Прерванная жизнь

Драма, рассказывающая историю 18-летней девушки, которая после неудачной попытки самоубийства попадает в психиатрическую больницу. Там она встречает разных пациентов с психическими расстройствами, включая харизматичную и мятежную Лизу, которая становится ее близкой подругой.

Американский психопат

Фильм, основанный на романе Бретта Истона Эллиса, рассказывающий о жизни успешного, но психически нестабильного молодого бизнесмена Патрика Бейтмана. Он ведет двойную жизнь: внешне он привлекателен и успешен, но на самом деле является жестоким серийным убийцей.

Исчезнувшая

В центре сюжета - Николь Данн, которая пропала бесследно в день своей пятой свадьбы. Во время расследования ее муж Ник становится главным подозреваемым в деле. Фильм глубоко исследует темы манипуляций, медиа-влияния и темных сторон супружеских отношений, открывая неожиданные повороты и раскрывая тайны, которые оставляют зрителей в напряжении до самого конца.

Что-то не так с Кевином

История матери, которая пытается понять причины ужасного поступка своего сына Кевина, который устроил массовое убийство в школе. Лента переплетается с флешбеками, которые показывают сложные отношения между матерью и сыном, а также болезненный процесс после трагедии.