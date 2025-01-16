Классные драмы для всех, кто любит глубокие сюжеты. 5 фильмов, которые тронут вашу душу

Драмы могут быть историческими, с нотками комедии, романтическими и даже криминальными. Такие ленты стоит смотреть, когда кажется, что все вокруг уже надоело.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 драм с глубокими сюжетами, которые заставят о многом задуматься.

"Зеленая книга"

Эта лента вас умилит, остаться равнодушным после ее просмотра просто невозможно. Вас ждет небанальная драма, в которой говорится о темнокожем пианисте, чьим талантом все восхищаются. Но миру не всегда хватает человечности, поэтому главный герой страдает от расовых предубеждений.

"Мужчина по имени Отто"

Относительно "свежая" драма заставит вас плакать, а финал будет настолько трогательным, что удержаться будет еще труднее. В центре сюжета - пожилой мужчина, жена которого умирает. После этого он теряет желание жить, но новые соседи смогут все изменить.

"Бастард" (Земля приключений)

Эта историческая драма расскажет об искателе приключений, который должен выполнить приказ короля. Он отправляется на новые земли, где его никто не ждет. И это приключение будет наполнено драмой.

"Ричард говорит "Прощай" (Профессор)

А эта драма расскажет о профессоре, который узнает, что у него нашли жуткую болезнь. Из-за этого он решает радикально изменить свою жизнь. Главный герой бросает вызов этому миру и хочет оставить после себя хотя бы какой-то след, но удастся ли ему это сделать?

"Продавцы боли"

Глубокая драма покажет, как обычная женщина может случайно стать частью огромного преступления. В этой ленте вы увидите, как люди оказываются перед непростым выбором, насколько страшны цинизм и жадность, и к чему приводят игры с огнем.