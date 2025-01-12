"Свежие" сериалы, от которых трудно оторваться. 5 сюжетов на любой вкус

В 2024 году вышло немало классных сериалов, а начало этого года уже оказалось щедрым на премьеры. И если вы ищете историю, которая не "растягивается" на много сезонов, эта подборка для вас.

"Агентство"

Этот сериал расскажет об агенте ЦРУ, который посвятил последние несколько лет своей жизни на то, чтобы работать на спецслужбы, вербовать новых людей. Но он получит шанс выйти из-под прикрытия и вернуться к своему прошлому. Впрочем, опасные игры и шпионские аферы не дадут главному герою о себе забыть.

"Высокий потенциал"

А этот мини-сериал расскажет о женщине, которая должна самостоятельно воспитывать детей. Она пытается зарабатывать, а потому работает уборщицей. Впрочем, женщина быстро понимает, что может делать гораздо больше. Она случайно приобщается к расследованию, что становится началом невероятных событий в ее жизни.

"Землевладелец"

Атмосферный и очень интересный сериал расскажет о Техасе, в котором есть все: риск, приключения, большие деньги и преступления. И главный герой должен балансировать между этим всем, чтобы не потерять бизнес и не попасть в беду.

"Ничего не говори"

Нетипичный сериал, который понравится фанатам "документалок" и историй, в основу которых положены реальные события. Сюжет построен вокруг сестер, которые соглашаются на очень опасные поступки ради ИРА. Впрочем, это не скучная историческая лента, вас ждет насыщенный и динамичный сюжет.

"Первобытная Америка"

Вестерн, который точно "зайдет" ценителям "Долларовой трилогии". Сложные времена и опасность, которая буквально повсюду - люди должны выживать в Юте в 1857 году. Сможет ли вдова с сыном найти спасение и не погибнуть? Сюжет построен действительно интересно, а некоторые моменты поразят вас реализмом и кровавыми сценами.