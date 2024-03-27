Телескоп Хаббл смог увидеть момент зарождения звезды (фото)

Что известно о новорожденной звезде

В этой области ранее астрономы обнаружили двойную звездную систему возрастом 2,8 миллиона лет. Теперь же еще одна звезда, получившая название FS Tau B, привлекла внимание. Она окружена плотными облаками пыли и газа, оставшимися после сжатия материи в звезду.

FS Tau B частично скрыта темной вертикальной полосой пыли, что позволяет наблюдать боковой протопланетарный диск звезды, где формируются планеты, астероиды и кометы. Однако FS Tau B еще не достигла статуса полноценной звезды, продолжая накапливать материал из окружающего пространства.

Система FS Tau с протозвездой (фото: NASA)

Когда скопление станет достаточно массивным, давление в его центре запустит синтез гелия из водорода, и звезда вспыхнет. В настоящее время FS Tau B излучает свет не из-за этой реакции, а благодаря теплу, выделяемому при коллапсе пылевого облака.

Этот активный процесс также вызвал выброс высокоэнергетических частиц из районов полюсов будущей звезды, называемых джетами, которые также зафиксировал телескоп "Хаббл". Эти струи, врезаясь в окружающие газы и пыль, создают светящиеся пятна внутри туманности.