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Телескоп Хаббл смог увидеть момент зарождения звезды (фото)

Звезда уже обзавелась диском для формирования планет и "облучает" соседей (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Космический телескоп "Хаббл" снова поразил своим впечатляющим снимком. На этот раз он запечатлел многозвездную систему, находящуюся на расстоянии 450 световых лет от Земли. Она является частью звездных скоплений, где присутствует обширное количество плотных газопылевых облаков. Именно коллапс этих облаков приводит к формированию новых светил и планет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на научный сайт NASA Science.

Что известно о новорожденной звезде

В этой области ранее астрономы обнаружили двойную звездную систему возрастом 2,8 миллиона лет. Теперь же еще одна звезда, получившая название FS Tau B, привлекла внимание. Она окружена плотными облаками пыли и газа, оставшимися после сжатия материи в звезду.

FS Tau B частично скрыта темной вертикальной полосой пыли, что позволяет наблюдать боковой протопланетарный диск звезды, где формируются планеты, астероиды и кометы. Однако FS Tau B еще не достигла статуса полноценной звезды, продолжая накапливать материал из окружающего пространства.

Система FS Tau с протозвездой (фото: NASA)

Когда скопление станет достаточно массивным, давление в его центре запустит синтез гелия из водорода, и звезда вспыхнет. В настоящее время FS Tau B излучает свет не из-за этой реакции, а благодаря теплу, выделяемому при коллапсе пылевого облака.

Этот активный процесс также вызвал выброс высокоэнергетических частиц из районов полюсов будущей звезды, называемых джетами, которые также зафиксировал телескоп "Хаббл". Эти струи, врезаясь в окружающие газы и пыль, создают светящиеся пятна внутри туманности.

Напомним, что скоро на небе можно будет увидеть новую звезду невооруженным глазом.

А еще мы писали, что ученые ищут сигналы инопланетян недалеко от нас.

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