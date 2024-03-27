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Телескоп Хаббл зміг побачити момент зародження зірки (фото)

Зірка вже обзавелася диском для формування планет і "опромінює" сусідів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Космічний телескоп "Хаббл" знову вразив своїм вражаючим знімком. Цього разу він відобразив багатозіркову систему, що знаходиться на відстані 450 світлових років від Землі. Вона є частиною зоряних скупчень, де є велика кількість щільних газопилових хмар. Саме колапс цих хмар призводить до формування нових світил та планет.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на науковий сайт NASA Science.

Що відомо про новонароджену зірку

У цій галузі раніше астрономи виявили подвійну зіркову систему віком 2,8 мільйонів років. Тепер ще одна зірка, що отримала назву FS Tau B, привернула увагу. Вона оточена щільними хмарами пилу та газу, що залишилися після стиснення матерії у зірку.

FS Tau B частково прихована темною вертикальною смугою пилу, що дозволяє спостерігати бічний протопланетарний диск зірки, де формуються планети, астероїди та комети. Однак FS Tau B ще не досягла статусу повноцінної зірки, продовжуючи накопичувати матеріал із навколишнього простору.

Система FS Tau із протозіркою (фото: NASA)

Коли скупчення стане досить потужним, тиск у його центрі запустить синтез гелію з водню, і зірка спалахне. В даний час FS Tau B випромінює світло не через цю реакцію, а завдяки теплу, що виділяється при колапсі пилової хмари.

Цей активний процес також викликав викид високоенергетичних частинок з районів полюсів майбутньої зірки, які називають джетами, які також зафіксував телескоп "Хаббл". Ці струмені, врізаючись у навколишні гази і пил, створюють плями, що світяться всередині туманності.

Нагадаємо, що незабаром на небі можна буде побачити нову зірку неозброєним оком.

А ще ми писали, що вчені шукають сигнали інопланетян поблизу нас.

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