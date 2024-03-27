Телескоп Хаббл зміг побачити момент зародження зірки (фото)

Що відомо про новонароджену зірку

У цій галузі раніше астрономи виявили подвійну зіркову систему віком 2,8 мільйонів років. Тепер ще одна зірка, що отримала назву FS Tau B, привернула увагу. Вона оточена щільними хмарами пилу та газу, що залишилися після стиснення матерії у зірку.

FS Tau B частково прихована темною вертикальною смугою пилу, що дозволяє спостерігати бічний протопланетарний диск зірки, де формуються планети, астероїди та комети. Однак FS Tau B ще не досягла статусу повноцінної зірки, продовжуючи накопичувати матеріал із навколишнього простору.

Система FS Tau із протозіркою (фото: NASA)

Коли скупчення стане досить потужним, тиск у його центрі запустить синтез гелію з водню, і зірка спалахне. В даний час FS Tau B випромінює світло не через цю реакцію, а завдяки теплу, що виділяється при колапсі пилової хмари.

Цей активний процес також викликав викид високоенергетичних частинок з районів полюсів майбутньої зірки, які називають джетами, які також зафіксував телескоп "Хаббл". Ці струмені, врізаючись у навколишні гази і пил, створюють плями, що світяться всередині туманності.