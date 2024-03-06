Ученые ищут сигналы инопланетян недалеко от нас: что известно

Примерно в 100 световых годах от нас находится планетная система в центре которой расположен оранжевый карлик, а вокруг этой звезды вращаются шесть планет. Каждая из них состоит в идеальном орбитальном резонансе с соседними, что и делает систему в некотором роде совершенной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о космосе и астрономии Space.com .

Детали анализа планетарной системы

Этот идеальный баланс сигнализирует о стабильности системы на протяжении миллионов лет, избегая масштабных потрясений и разрушений. Такая надёжность в развитии создавала бы благоприятные условия для эволюционных процессов, если бы на одной из планет зародилась жизнь.

С этой целью ученые из Института SETI решили проанализировать систему на предмет необычных сигналов.

Астрономы провели поиск технологических сигнатур в радиодиапазоне. Предполагается, что цивилизации, аналогичные человеческой, на определенном этапе развития начинают использовать радиосвязь. Это создает устойчивый радиошум, распространяющийся далеко за пределы планеты и являющийся искусственным по своей природе. Другие цивилизации могут его заметить.

Например, учитывая развитие земных технологий, радиосигналы от человеческой цивилизации распространились примерно на 100 световых лет от нас.

Хотя сигналы становятся слабыми на таком расстоянии, они обладают определенной структурой и диапазоном длин волн. Такие признаки искались в системе HD 110067, но не были обнаружены.

Шесть планет вращаются вокруг своей центральной звезды HD 110067 в гармоническом ритме (фото: NCCR PlanetS)

В своем исследовании астрономы использовали радиотелескоп Green Bank. Они очистили сигнал от земного шума и искали характерные техносигнатуры.

Тем не менее, эта стратегия поиска не дала результатов. Впрочем, это исключает лишь одну из многих возможностей, поскольку технологии гипотетических инопланетян остаются неизвестными.

Ученые планируют возвращение к изучению системы HD 110067, применяя другие технологии и стратегии поиска сигналов.

Некоторые планеты выглядят слишком интригующе, например, находятся на таком расстоянии от своей звезды, что на их поверхности может содержаться жидкая вода. А это важный элемент для возникновения и развития жизни.