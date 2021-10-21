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Телекулінар дав рецепт ароматного курча тапака: смак грузинської кухні у вашому домі

Автор: Володимир Костирін

Однією з найпопулярніших страв кавказької кухні, до якої так небайдужі українці, є курча тапака (табака). Щоб побалувати себе такою смачною птицею, зовсім не обов'язково йти в ресторан. Можна, за грузинським рецептом, приготувати все в домашніх умовах на сковороді - страва виходить ситною та ароматною.

При цьому займе процес приготування зовсім небагато часу. Переконатися в цьому вам допоможе рецепт від учасника реаліті на "Новому каналі" "Пекельна кухня" Равшана Хамідова.

Інгредієнти для страви:

  • Курча - тушка
  • Вершкове масло - 60 г
  • Соняшникова олія - 20 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Кріп, кінза - 10 г
  • Сіль, перець-3 г

Як готувати курча тапака:

  1. Ставимо сковороду на помірний вогонь. Поки вона нагрівається, відрізаємо краєчки крил і гузку - вони нам не потрібні. Курча розрізаємо навпіл по грудинці, видаляємо кістку. Тушку розкриваємо. З двох сторін солимо і перчимо. Залишаємо маринуватися на 10 хвилин.
  2. На сковороду виливаємо олію і кладемо вершкове масло. Викладаємо курча. Зверху ставимо прес (це може бути наповнена водою каструля). Так смажимо 15 хвилин на невеликому вогні.
  3. Коли час минув, перевертаємо його і знову обсмажуємо під пресом 15 хвилин.
  4. Знову перевертаємо і продовжуємо обсмажувати, щоб скоринка стала ще більш хрусткою. В цей час дрібно ріжемо часник у миску. Нарізаємо зелень і додаємо до часнику. Туди ж - ложку вершкового масла.
  5. Викладаємо гаряче курча в миску до зелені. Туди ж виливаємо масло, в якому він обсмажувався. Обвалюють птицю в отриманому соусі.
  6. Подаємо курча з натуральним томатним соусом.

А тепер - головне: насолоджуємося ніжним смаком страви.

Приємного апетиту!

Кухар "Пекельної кухні" Равшан Хамідов поділився рецептом курча тапака по-грузинськи (фото: novy.tv)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

Додамо, що нещодавно кухар "Пекельної кухні" дала смачний рецепт гарбузового чізкейка для дітей і дорослих - він може бути вельми до речі перед Хелловіном.

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