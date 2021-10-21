Телекулінар дав рецепт ароматного курча тапака: смак грузинської кухні у вашому домі

Однією з найпопулярніших страв кавказької кухні, до якої так небайдужі українці, є курча тапака (табака). Щоб побалувати себе такою смачною птицею, зовсім не обов'язково йти в ресторан. Можна, за грузинським рецептом, приготувати все в домашніх умовах на сковороді - страва виходить ситною та ароматною.
При цьому займе процес приготування зовсім небагато часу. Переконатися в цьому вам допоможе рецепт від учасника реаліті на "Новому каналі" "Пекельна кухня" Равшана Хамідова.
Інгредієнти для страви:
Як готувати курча тапака:
А тепер - головне: насолоджуємося ніжним смаком страви.
Приємного апетиту!
Кухар "Пекельної кухні" Равшан Хамідов поділився рецептом курча тапака по-грузинськи (фото: novy.tv)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".
Додамо, що нещодавно кухар "Пекельної кухні" дала смачний рецепт гарбузового чізкейка для дітей і дорослих - він може бути вельми до речі перед Хелловіном.