Телекулінар дав рецепт ароматного курча тапака: смак грузинської кухні у вашому домі

Однією з найпопулярніших страв кавказької кухні, до якої так небайдужі українці, є курча тапака (табака). Щоб побалувати себе такою смачною птицею, зовсім не обов'язково йти в ресторан. Можна, за грузинським рецептом, приготувати все в домашніх умовах на сковороді - страва виходить ситною та ароматною.

При цьому займе процес приготування зовсім небагато часу. Переконатися в цьому вам допоможе рецепт від учасника реаліті на "Новому каналі" "Пекельна кухня" Равшана Хамідова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

Додамо, що нещодавно кухар "Пекельної кухні" дала смачний рецепт гарбузового чізкейка для дітей і дорослих - він може бути вельми до речі перед Хелловіном.