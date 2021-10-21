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Телекулинар дал рецепт ароматного цыпленка тапака: вкус грузинской кухни в вашем доме

Автор: Владимир Костырин

Одним из самых популярных блюд кавказской кухни, к которой так неравнодушны украинцы, является цыпленок тапака (табака). Чтобы побаловать себя такой вкусной птицей, совсем не обязательно идти в ресторан. Можно, по грузинскому рецепту, приготовить все в домашних условиях на сковороде - блюдо выходит сытным и ароматным.

При этом займет процесс приготовления совсем не много времени. Убедиться в этом вам поможет рецепт от участника реалити на "Новом канале" "Адская кухня" Равшана Хамидова.

Ингридиенты для блюда:

  • Цыпленок - тушка
  • Сливочное масло - 60 г
  • Подсолнечное масло - 20 г
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Укроп, кинза - 10 г
  • Соль, перец - 3 г

Как готовить цыпленка тапака:

  1. Ставим сковороду на умеренный огонь. Пока она нагревается, отрезаем краешки крыльев и гузку - они нам не нужны. Цыпленка разрезаем пополам по грудинке, удаляем кость. Тушку раскрываем. С двух сторон солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 минут.
  2. На сковороду выливаем подсолнечное и кладем сливочное масло. Выкладываем цыпленка. Сверху ставим пресс (это может быть наполненная водой кастрюля). Так жарим 15 минут на небольшом огне.
  3. Когда время прошло, переворачиваем его и снова обжариваем под прессом 15 минут.
  4. Снова переворачиваем и продолжаем обжаривать, чтобы корочка стала еще более хрустящей. В это время измельчаем чеснок в миску. Нарезаем зелень и добавляем к чесноку. Туда же - ложку сливочного масла.
  5. Выкладываем горячего цыпленка в миску к зелени. Туда же выливаем масло, в котором он обжаривался. Обваливаем птицу в получившемся соусе.
  6. Подаем цыпленка с натуральным томатным соусом.

А теперь - главное: наслаждаемся нежным вкусом блюда.

Приятного аппетита!

Повар "Адской кухни" Равшан Хамидов поделился рецептом цыпленка тапака по-грузински (фото: novy.tv)

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить печенье из сериала "Игра в кальмара".

Добавим, что недавно повар "Адской кухни" дала вкусный рецепт тыквенного чизкейка для детей и взрослых - он может быть весьма кстати перед Хэллоуином.

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