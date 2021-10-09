Кухар "Пекельної кухні" дала смачний рецепт гарбузового чизкейка для дітей і дорослих

Сезон гарбузів у самому розпалі. Саме час готувати з нього смачнючі страви. Адже це настільки універсальний продукт, що смакує і в салаті, і в каші, і у випічці.

Ви самі можете в цьому переконатися, приготувавши чизкейк з гарбузом за рецептом учасниці шоу "Нового каналу" "Пекельна кухня" Яни Беденко.

Інгредієнти для тіста:

вершкове масло - 100 г

цукор - 100 г

яйце - 1 шт.

жовток - 1 шт.

борошно - 280 г

дрібка солі

Інгредієнти для основи, якою заливаємо тісто:

гарбуз - 200 г

сир Філадельфія або інакший вершковий сир - 500 г

яйця - 3 шт.

вершки 33% - 180 мл

цукрова пудра - 160 г

цедра - 1 лимона

Покроковий рецепт гарбузового чизкейка

Починаємо з тіста. Холодне масло перетираємо в дрібну крихту разом з борошном. Додаємо цукор, яйце, жовток і дрібку солі. Замішуємо тісто. Воно має вийти блискучим, м'яким та еластичним.

Замотуємо тісто в харчову плівку й відправляємо в холодильник на 30 хвилин.

Тим часом нарізаємо гарбуз кубиками 3х3 см та запікаємо в духовці до готовності. Потім перебиваємо блендером до однорідності.

Гарбуз, сир, яйця, вершки, цукрову пудру та цедру змішуємо до однорідності. Це наша основа, яку ми будемо викладати на тісто.

На дно рознімної форми для чизкейку викладаємо пергамент. Закріплюємо форму. Розкачуємо тісто між двома листами пергаменту - так воно легко розкачається, і його нескладно буде перенести у форму. Тісто має бути товщиною 5-6 мм.

Обережно викладаємо його у форму, формуємо борти десь по 6-7 см і відправляємо в духовку, розігріту до 200 градусів. Випікаємо до золотавої скоринки.

Виливаємо начинку на тісто. І випікаємо при 140 градусах приблизно одну годину.

"Також поставте у духовку ємність із гарячою водою, щоб створити ефект парової бані. Тоді чизкейк буде більш гладеньким і не потріскається. Після випікання дайте йому охолонути. А ще ліпше, аби він постояв ніч під плівкою в холодильнику", - радить кухар.

Гарбузовий чизкейк (фото: Unsplash)