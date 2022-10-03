Немедленно удалите это! 10 вещей, которые нельзя публиковать в соцсетях

В среднем человек проводит онлайн от 6 часов в день, львиную долю которых занимают социальные сети. Пользователи делятся подробностями и фотографиями личной жизни, что часто может обернуться против них самих.

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Не публикуйте провокационные фото

Специалисты по ведению соцсетей говорят, что существует разница между сексуальной и провокационной фотографией.

Например, фотография, на которой женщины играют в баскетбол в бикини, это неочевидное, но сексуальное фото, поскольку девушки играют в мяч, но скорее всего внимание зрителя будет сосредоточено на другом. Провокационным фото будет то, которое изображает людей в прямом сексуальном контексте, например, на кровати в белье.

Эти изображения останутся в Интернете навсегда и поэтому лучше не публиковать подобного вообще. А если постите, то выдерживайте тонкий предел сексуального и провокационного.

Не заполняйте страницу подробностями личной жизни

Некоторые пары испытывают потребность быть очень активными в социальных сетях, постоянно публикуя фотографии или видео отношений. По мнению специалистов, пользователи не должны слишком рассказывать о своих личных отношениях в Интернете.

Время от времени можно опубликовать "пост с благодарностью мужу" или что-то подобное, но не стоит делать это ежедневно или еженедельно, хвастаясь своими отношениями.

Забудьте о драматических цитатах

Эксперты говорят, что обычно такие публикации не рассчитаны на широкую аудиторию, а направлены на одного конкретного человека, который должен это увидеть и сам понять смысл.

По иронии судьбы этого обычно не происходит, и в результате автор разочарован, а его читатели еще больше.

Поэтому гораздо лучше обсудить и решить проблему с вашим партнером вместо бессмысленного освещения личного на широкую общественность.

Не публикуйте фото с алкоголем или папиросами

Если вы хотите выглядеть элегантно в соцсетях, то никогда не позволяйте себе фотографироваться с сигаретами или алкоголем.

По этикету, даже если на вечеринке есть официальный фотограф, лучше не делать кадр с бокалом крепкого в руках, потому что это фото останется в сети навсегда.

Однако есть исключения. Например, история в Instagram, где вы с подругами чокаетесь бокалами с шампанским. Это не считается нежелательным контентом.

Не заходите онлайн, когда выпили слишком много

У многих из нас звучит "пьяный голос", даже если вы выпили всего два бокала вина. То же касается языка, поскольку он становится медленнее и невнятнее.

Это безусловно "удешевляет" ваше лицо в социальных сетях.

Не хвастайтесь собой в Интернете

Сейчас в социальных сетях хвастовство - это довольно распространенное явление, когда люди соперничают друг с другом.

"Они очень стараются, чтобы зритель понял, что у них чего-то много", - комментируют эксперты. Как правило, люди, у которых много, не рекламируют это и соответственно более сдержанны.

Никакой королевы драмы!

По словам эксперта по элегантности, королевы драмы существуют в соцсетях в большом количестве. Такой человек может оставить таинственную публикацию, а затем исчезнуть, чтобы заставить людей задуматься, что произошло.

"Драмы" и различные перипетии в жизни нормальны и ожидаемы для каждого человека, поэтому не стоит брать себе за привычку постоянно публиковать это.

Отложите телефон, если плохое настроение

Это не плохо показывать свою уязвимость в Интернете или в личной жизни, но если вы слишком негативно настроены, лучше отложите телефон. К тому же в плохом настроении возрастает риск создания конфликтных ситуаций онлайн.

Сейчас украинцам часто приходится делиться негативными новостями или, возможно, какими-то внутренними мыслями, но важное значение имеет то, сколько вы это делаете.

Откажитесь от кадров в плохом освещении

Это правило касается не поведения в Интернете, а самого качества контента. Ночью трудно получить хорошие фотографии, поскольку они часто получаются пиксельными, размытыми или со странными цветами.

В разы лучше делать все ваши фотографии днем. Очевидно, это даст вам гораздо более приятную ленту в социальных сетях.

Не играйте в блогеров, если на самом деле ими не являетесь

Следует понимать, что страницы блогеров - это в основном их работа, поэтому они отличаются от остальных аккаунтов.

Однако если ваша страница личная и без большого количества читателей, не постите слишком много фотографий и сторис, не участвуйте в сомнительных розыгрышах и т.д. Это может угрожать блокировкой вашей страницы.