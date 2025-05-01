Telegram выпустил масштабное обновление: как теперь работают звонки и защита аккаунта

Мессенджер Telegram выпустил крупное обновление, в рамках которого стали доступны новые функции групповых звонков, усовершенствованные настройки безопасности и автоматизация бизнес-аккаунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram .

Простые и безопасные групповые звонки

Telegram расширил функциональность звонков, впервые представленных в 2021 году, добавив возможность создавать аудио- и видеоконференции с несколькими участниками без необходимости добавлять их в группу. Новый формат позволит легко общаться с друзьями, родными или коллегами, созваниваясь по ссылке или QR-коду.

Сквозное шифрование, встроенное в групповые звонки, обеспечивает приватность общения. Технология, напоминающая блокчейн, гарантирует, что даже Telegram не имеет доступа к содержимому звонков. Проверить защиту можно прямо в приложении, сравнив эмодзи на экранах участников.

Проверить защиту звонка можно, сравнив эмодзи (gif: Telegram)

Как начать групповой звонок в Telegram

Во время звонка

Просто позвоните кому-нибудь в Telegram, а затем нажмите кнопку "Добавить участника" в правом верхнем углу экрана.

На вкладке "Звонки"

Откройте вкладку "Звонки" (для этого может потребоваться включить ее в разделе Настройки, Недавние звонки), затем нажмите Новый звонок и выберите несколько человек.

С помощью ссылки

На вкладке "Звонки" нажмите Новый звонок, а затем выберите Создать ссылку на звонок.

Вы можете отправить ссылку на звонок другим людям - даже по электронной почте или через другие приложения, - чтобы они смогли подключиться, когда будут готовы.

Другие обновления Telegram

Автоматизированные бизнес-аккаунты

Пользователи Telegram Premium, использующие мессенджер в коммерческих целях, теперь могут подключать к своему аккаунту сторонних чат-ботов, включая ИИ-решения, и передавать им управление переписками. Благодаря новым функциям, автоматизировать можно обмен сообщениями, редактирование профиля, транзакции и даже управление историями.

Разрешения на действия ботов настраиваются индивидуально: можно включить или ограничить доступ к управлению сообщениями, изменению фото профиля, публикации историй и другим возможностям.

Для каждого бота можно задать свой набор разрешений на выполнение действий (фото: Telegram)

Настройки подарков

Telegram расширяет функции, связанные с подарками, которые были впервые представлены в октябре прошлого года. Теперь пользователи могут:

добавить кнопку с изображением подарка прямо в поле ввода

выбирать, какие подарки отображаются в профиле (например, только от контактов)

настраивать категории подарков, которые готовы принимать.

Премиум-аккаунты получили возможность ограничивать доступ к отправке массовых или обычных подарков, оставляя возможность получения только уникальных или редких - что особенно актуально для популярных профилей.

Управлять подарками можно в разделе: Настройки, Конфиденциальность, Подарки. Там же доступна функция передачи подарков другим пользователям или перемещения их в блокчейн-кошелек.

Новая система блокировок

Telegram улучшил процесс модерации аккаунтов: при подозрении на нарушение теперь используется режим заморозки - пользователь временно теряет доступ к переписке, но может обжаловать решение прямо в приложении. Если жалоба будет удовлетворена, аккаунт восстанавливается без потерь.

Также добавлена удобная кнопка жалобы - она появляется в чате при первом сообщении от незнакомого пользователя.

При подозрении на нарушение теперь используется режим заморозки (gif: Telegram)

Новые жесты для управления в одно касание

В Telegram для iOS и Android появились новые жесты: