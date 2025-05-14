Google вводит новые меры защиты Android-смартфонов от мошенников: что изменится

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Детали нововведения

Теперь система будет автоматически блокировать попытки впервые установить приложение из браузера, мессенджера или другого сервиса - если это происходит во время разговора с незнакомым абонентом.

Кроме того, Android не позволит предоставлять приложениям доступ к функциям доступности (Accessibility) во время звонка. Это ограничение предотвращает риск того, что вредоносное ПО получит управление над устройством и украдет личные данные.

Если пользователь все же попытается изменить эти настройки, система отобразит предупреждение: "Этот параметр заблокирован для защиты устройства". Также появится уведомление, что "мошенники могут попытаться получить контроль над вашим устройством, попросив доступ к специальным возможностям для приложения ".

Google заблокирует попытки пользователей изменить настройки специальных возможностей во время звонка (фото: Google)

Ранее Android уже не позволял отключать Play Protect - встроенный сервис безопасности Google - во время телефонных звонков. Все эти меры, как подчеркивает компания, выполняются на самом устройстве, без передачи данных в облако, и направлены на предотвращение установки вредоносных приложений. Нововведения доступны на устройствах с Android 16.

Еще одна функция, находящаяся сейчас на стадии тестирования, направлена на предотвращение мошенничества при демонстрации экрана. Когда пользователь начинает делиться экраном во время звонка с незнакомцем и пытается открыть банковское приложение, Android предупредит о потенциальной афере.

На экране появится всплывающее сообщение с кнопкой "Завершить звонок". Если пользователь не прервет разговор, то ему придется подождать 30 секунд, прежде чем продолжить использование банковского приложения.

Эта защита будет доступна для устройств с Android 11 и новее. Google заявляет, что по итогам пилотного проекта примет решение о более широком запуске функции.

Стоит отметить, что ранее Google внедрила AI-модуль, который определяет потенциально подозрительные звонки и предлагает пользователям их завершить. Также были расширены алгоритмы ИИ в приложении Google Messages, теперь система способна распознавать фишинговые SMS о поддельных штрафах, криптовалютные схемы и другие виды мошенничества.