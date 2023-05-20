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Телефон никак не подключается к Wi-Fi: как решить проблему

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Суббота 20 мая 2023 15:54
Телефон никак не подключается к Wi-Fi: как решить проблему Что делать, если телефон не подключается к Wi-Fi (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Иногда может произойти так, что мобильное устройство не может подключиться к сети Wi-Fi. На это может быть несколько причин, которые не так сложно устранить.

Почему так происходит и что делать, рассказали эксперты сайта Moyo.

Почему телефон не подключается к сети

  1. Неправильный ввод пароля Wi-Fi.
  2. Слабый сигнал.
  3. Включен режим полета или выключен Wi-Fi.
  4. Перегрузка сети.
  5. Проблемы с маршрутизатором.
  6. Устаревшее программное обеспечение или прошивка.
  7. Фильтрация MAC-адресов.
  8. Конфликт IP-адресов.
  9. Неправильная установка сети в телефоне.

Как устранить эти проблемы

Проверьте пароль Wi-Fi, который вы вводите. Убедитесь, что все буквы, цифры и символы написаны правильно.

Перезагрузите телефон или выключите его на несколько секунд. Иногда это помогает. Это может обновить настройки сети и устранить временные сбои.

Проверьте сигнал, чтобы понять, как работает зона покрытия.

Выключите режим полета, если он включен. Дело в том, что при работе этого режима отключаются любые источники подключения к сети. Для этого проверяют панель быстрой настройки или переходят в настройки телефона, чтобы убедиться, что Wi-Fi включен.

Перезагрузите роутер. Нужно отключить его, подождать 10-15 секунд и снова активировать. Дайте роутеру несколько минут для перезагрузки, а затем подключите телефон к Wi-Fi.

Обновите программное обеспечение телефона. Если обновления доступны, загрузите их и установите

Сбросьте настройки сети мобильного. Обратите внимание, что все сохраненные сети Wi-Fi, пары Bluetooth и VPN также будут удалены. Потому соединять придется все заново. Чтобы сбросить настройки сети, перейдите в настройки телефона, найдите раздел "Сеть" или "Подключение" и найдите "Сброс настроек сети" или "Сброс настроек Wi-Fi, мобильных устройств и Bluetooth". Подтвердите действие и перезагрузите телефон. После этого снова присоединитесь к Wi-Fi и настройте другие подключения.

Проверьте конфигурацию маршрутизатора. Доступ к его настройкам получают через веб-браузер на подключенном компьютере. Убедитесь, что Wi-Fi настроен правильно, и рассмотрите возможность проверки обновления прошивки для маршрутизатора. Тогда улучшится производительность и больше не будет проблем с Wi-Fi.

Раньше мы рассказывали, что делать, если роутер работает, но интернета нет.

Читайте также, о каких полезных функциях Wi-Fi роутера вы даже не догадываетесь.

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