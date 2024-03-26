Будут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкой
Приготовленные дома булочки получаются всегда рыхлыми и очень вкусными. Готовятся они из картофельного пюре, которое делает тесто очень мягким.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Дарии Дорошкевич.
Что понадобится
Такие картофельные булочки остаются свежими и мягкими в течение следующих двух дней, в отличие от выпечки, приготовленной только из муки.
"Это просто невероятные булки, которые я буду готовить часто! Потому что такого мягкого теста я давно не делала", - отметила эксперт.
Дарья Дорошкевич отметила, что если тесто получается немного липким, то при формировании булочек каждый раз смазывайте руки растительным маслом.
Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
- вареный картофель - 200 г
- картофельный отвар - 120 мл
- масло - 2 ст.л
- яйца куриные - 1 шт.
- соль - 1 ч.л
- сахар - 1 ст.л
- дрожжи прессованные - 10 г
- мука - 350 г
Для вкусной и сочной начинки понадобятся:
- яйца куриные - 2 шт.
- зеленый лук
- сливочный творог - 2 ст.л
Способ приготовления
Из вареного картофеля и отвара сделайте однородную смесь (можно в блендере). Далее добавьте одновременно остальные ингредиенты и замесите однородное тесто.
Через 2-3 часа тесто хорошо подойдет и можно формировать булочки.
Для начинки сварите вкрутую яйца, почистьте и мелко нарежьте их. Пучок зеленого лука с зеленью измельчите и добавьте к яйцам. После этого положите 2 столовые ложки сливочного творога и размешайте.
Рабочую поверхность смажьте растительным маслом. Тесто разделите на 7 частей, на середину каждой выложите начинку и формуйте булочки смазанными в масле руками.
Выпекайте вкусные булочки 35-40 минут при температуре 180°C.
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