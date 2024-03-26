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Будут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкой

Вторник 26 марта 2024 08:33
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Будут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкой Как приготовить картофельные булочки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приготовленные дома булочки получаются всегда рыхлыми и очень вкусными. Готовятся они из картофельного пюре, которое делает тесто очень мягким.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Дарии Дорошкевич.

Что понадобится

Такие картофельные булочки остаются свежими и мягкими в течение следующих двух дней, в отличие от выпечки, приготовленной только из муки.

"Это просто невероятные булки, которые я буду готовить часто! Потому что такого мягкого теста я давно не делала", - отметила эксперт.

Дарья Дорошкевич отметила, что если тесто получается немного липким, то при формировании булочек каждый раз смазывайте руки растительным маслом.

Для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • вареный картофель - 200 г
  • картофельный отвар - 120 мл
  • масло - 2 ст.л
  • яйца куриные - 1 шт.
  • соль - 1 ч.л
  • сахар - 1 ст.л
  • дрожжи прессованные - 10 г
  • мука - 350 г

Для вкусной и сочной начинки понадобятся:

  • яйца куриные - 2 шт.
  • зеленый лук
  • сливочный творог - 2 ст.л

Способ приготовления

Из вареного картофеля и отвара сделайте однородную смесь (можно в блендере). Далее добавьте одновременно остальные ингредиенты и замесите однородное тесто.

Через 2-3 часа тесто хорошо подойдет и можно формировать булочки.

Для начинки сварите вкрутую яйца, почистьте и мелко нарежьте их. Пучок зеленого лука с зеленью измельчите и добавьте к яйцам. После этого положите 2 столовые ложки сливочного творога и размешайте.

Рабочую поверхность смажьте растительным маслом. Тесто разделите на 7 частей, на середину каждой выложите начинку и формуйте булочки смазанными в масле руками.

Выпекайте вкусные булочки 35-40 минут при температуре 180°C.

Будут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкойБудут мягкими несколько дней: как приготовить картофельные булочки с сочной начинкой

Рецепт картофельных булочек с начинкой (скриншот)

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