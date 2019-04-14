Старіє тітка: Ані Лорак жахнула мережу зовнішнім виглядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак нарвалася на жорстку критику користувачів

Ані Лорак опублікувала частину відеокліпу на пісню "Я тебе чекала" і нарвалася на жорстку критику. Відповідний запис можна подивитися у соціальній мережі Instagram.

Відома співачка, яка на даний момент працює і живе в Росії, показала шанувальникам фрагмент з кліпу, прем'єра якого відбудеться 16 квітня.

Підписники відреагували на побачене неоднозначно. Багато хто порахував, що пластика зіпсувала артистку й додала їй років. Також один з коментаторів зазначив, що Лорак схожа на Леонтьєва:

Старіє тітка.

Чергова фігня. Нічого крутого я тут не бачу.

Мені зачіска вже не подобається, мокра.

Так, раніше образи краще були, Ані, як не крути. І ви до цієї пластики були неземною красунею. Виглядали набагато молодше!

І чому в такому образі вона нагадує Леонтьєва?

Кароліна, вам треба відпочити. Ви не надто свіжо виглядаєте.

Нагадаємо, після розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу з'явилися чутки, що Лорак почала відносини з колегою по сцені. А експерти вже будують припущення, чи зможуть діти зіркової пари перешкодити розвитку їх відносин.



Крім того, Ані Лорак і Сергій Лазарєв регулярно свідомо чи несвідомо підігрівають ці розмови спільними поїздками на курорти і милими фотографіями.