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Старіє тітка: Ані Лорак жахнула мережу зовнішнім виглядом

STYLERПерсони    14.04.2019 - 15:28
Старіє тітка: Ані Лорак жахнула мережу зовнішнім виглядом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак нарвалася на жорстку критику користувачів

Ані Лорак опублікувала частину відеокліпу на пісню "Я тебе чекала" і нарвалася на жорстку критику. Відповідний запис можна подивитися у соціальній мережі Instagram.

Відома співачка, яка на даний момент працює і живе в Росії, показала шанувальникам фрагмент з кліпу, прем'єра якого відбудеться 16 квітня.

Підписники відреагували на побачене неоднозначно. Багато хто порахував, що пластика зіпсувала артистку й додала їй років. Також один з коментаторів зазначив, що Лорак схожа на Леонтьєва:

  • Старіє тітка.
  • Чергова фігня. Нічого крутого я тут не бачу.
  • Мені зачіска вже не подобається, мокра.
  • Так, раніше образи краще були, Ані, як не крути. І ви до цієї пластики були неземною красунею. Виглядали набагато молодше!
  • І чому в такому образі вона нагадує Леонтьєва?
  • Кароліна, вам треба відпочити. Ви не надто свіжо виглядаєте.

Нагадаємо, після розлучення зі своїм чоловіком Муратом Налчаджиоглу з'явилися чутки, що Лорак почала відносини з колегою по сцені. А експерти вже будують припущення, чи зможуть діти зіркової пари перешкодити розвитку їх відносин.

Крім того, Ані Лорак і Сергій Лазарєв регулярно свідомо чи несвідомо підігрівають ці розмови спільними поїздками на курорти і милими фотографіями.

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