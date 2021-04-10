Розмитнення "євроблях" за новими правилами: що чекає автовласників

Закон про розмитнення "євроблях" Верховна Рада України прийняла за основу ще в кінці лютого. Але його відправили в комітети з питань податкової та митної політики для усунення невідповідностей і підготовки до другого читання.

Які зміни були внесені у законопроєкт № 4643-д та № 4644-р, розповіли в "Інституті досліджень авторинку".

У цілому суть всіх законопроєктів не змінилася, і вони будуть стосуватися тільки тих "євроблях", які вже були ввезені в Україну. Однак депутати внесли ряд суттєвих поправок.

Які поправки внесли

Тільки ввезені "євробляхи" – на автомобілі, які будуть ввозитися в Україну в період дії закону, знижки поширюватися не будуть.

Правила будуть діяти тільки 180 днів – додатково ще 3 місяці зможуть отримати військові, які перебувають у зоні бойових дій на Сході України. Після зазначеного терміну – великі штрафи для всіх.

Пільгові умови будуть поширюватися тільки на легкові авто та вантажні автомобілі масою до 3,5 тонни.

Мінімальний екологічний стандарт Євро-2 – легкові автомобілі, які не відповідають цьому стандарту розмитнити буде неможливо. Є додаткове обмеження по вантажівкам – закон про першій реєстрації авто вимагає екологічний стандарт Євро-5. Тобто, розмитнити можна буде тільки вантажні транспортні засоби з 2010 року випуску.

Для пільгового розмитнення доведеться заплатити "добровільний" внесок у розмірі 8500 гривень. Або ж при тих же 8500 гривень можна буде вивезти автомобіль за межі України, якщо розмитнити авто не буде сенсу. Це дозволить уникнути великих штрафів.

Вартість розмитнення буде залежати від віку авто і його об'єму двигуна – чим старше авто і чим більше об'єм двигуна, тим дорожчим буде його розмитнення. У середньому доведеться заплатити від 1000 до 3000 доларів.

Що ще змінилося

Оформити за спрощеним порядком та пільговим тарифом пропонують автомобілі з іноземною реєстрацією, які були ввезені в режимі транзиту і перебували на території України до 31 грудня 2020 року. Якщо авто було за межами країни станом на 31 грудня 2020 року, то під "акцію" не потрапляє.

Експерти кажуть, що з одного боку це передбачає захист від ввезення авто, які раніше перетинали кордон в туристичних цілях. З іншого боку – не враховані інтереси тих, хто під загрозою величезних штрафів вивіз свої "євробляхи" за кордон.

Нові правила розмитнення почнуть діяти через місяць після опублікування документа – за цей час власники машин з іноземною реєстрацією зможуть підготувати необхідні документи та зняти авто з обліку за кордоном і пройти сертифікацію.

Під новий закон не будуть потрапляти автомобілі до 5 років – дослідження ринку показали, що вартість розмитнення авто до 5 років становила 37,7% від вартості, старше 5 років – 84,2%.

Для учасників військових дій на Сході України закон буде діяти 270 днів – але тільки для тих, хто протягом дії закону знаходиться в зоні бойових дій понад 90 днів. Для всіх інших період складе 180 днів.

Тимчасового порядку розмитнення не буде.