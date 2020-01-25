Тетянин день: що категорично заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Яке сьогодні свято. 25 січня шанується священна мучениця Тетяна. Вона була християнкою і все життя присвятила турботі про хворих, допомозі бідним і нужденним, потім стала настоятелькою в храмі. Коли до влади в Римі прийшов Олександр Север, почалися гоніння на християн. Тетяну схопили та жорстоко катували, закликали відректися від віри, але вона була непохитна і читала молитву Ісуса Христа.

Всі тортури, яким вона піддалася, не змогли її вбити, адже Господь кожен раз посилав їй зцілення. Але все одно Тетяна була страчена, відтоді мученицю Тетяну зарахували до лику святих і шанують кожен рік 25 січня.

Крім того, Тетянин день - День студентів, адже саме святу Тетяну студенти вважають своєю заступницею і покровителькою. З цими двома святами пов'язано чимало традицій та ритуалів. 25 січня студентам потрібно піти в цей день в церкву і поставити свічку покровительці та заступниці студентства - святій Тетяні, попросити допомоги у навчанні, ясного розуму і доброї пам'яті.

Свята мучениця Тетяна (фото з відкритих джерел)

Головні традиції 25 січня

За традицією, господині у цей день печуть хліб і пряники у формі сонечка - це робить весну трохи ближче, а сонечко за вікном - яскравіше і тепліше. Кожен член сім'ї повинен обов'язково спробувати шматочок такого "сонечка". З випічкою в цей день також пов'язана прикмета: якщо хліб добре підніметься, то у господарів буде успішний і щасливий рік.

У Тетянин день заведено готувати смачний обід і годувати всіх членів сім'ї, навіть тих, кого немає поруч: здавна господині залишали для них тарілку з їжею на столі.

На Тетянин день потрібно знайти найвище місце в окрузі та загадати бажання.

За традицією, дівчата, які обрали собі нареченого, майстрували невеликі кісточки з пір'я та клаптиків тканини й непомітно підкладали в будинок потенційного нареченого. Вважалося, що якщо вдалося провернути все це непомітно, то хлопець, напевно, стане її чоловіком і сімейне життя складеться дуже щасливо.

В цей день для іменинниці Тетяни випікають коровай, по якому пророкують долю. Якщо коровай піднявся горбком по центру дівчину чекала удача і щасливе життя; якщо випічка гладка і без вад - то рік буде спокійним і щасливим; а якщо потріскався коровай - настають випробування і складності; а от якщо скоринка дуже зарум'янилася і навіть пригоріла - то це означало, що дівчина готова прийняти все, що приготувало їй життя. Це було щасливим знаком.

Що не можна робити в Тетянин день?