Православний календар на січень 2020: головні свята України

Церковний православний календар на січень 2020 (колаж: РБК-Україна)

Православний церковний календар на січень 2020 для України - в матеріалі Styler

Православний церковний календар для України на 2020 рік багатий подіями. У січні всі християни східного обряду відзначають одне з головних свят - Різдво Христове, крім того закінчується багатоденний Різдвяний піст, який розпочався ще в листопаді. Які свята очікуються в першому місяці нового року - в матеріалі Styler.

У січні 2020 у православних українців буде ряд великих свят, присвячених святим, великомученикам і народженню Ісуса Христа Спасителя.

6 січня, понеділок - Святвечір, у цей день закінчується Різдвяний піст.

7 січня, вівторок - один з найбільших православних свят - Різдво Христове.

14 січня, вівторок - Обрізання Господнє.

19 січня, неділя - Богоявлення, або Хрещення Господнє.

25 січня, субота - День великомучениці Тетяни або Тетянин день.

Головні православні свята у січні 2020 (фото з відкритих джерел)

Зазначимо, що багатоденний Різдвяний піст, який розпочався 28 листопада 2019 року, закінчиться у Святвечір, 6 січня. В період з 7 по 19 січня постів не буде, оскільки цей час називається Різдвяними святками.

Тим не менш в січні буде кілька пісних днів - 22 січня, 24 січня, 29 січня і 31 січня.