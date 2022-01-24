Ця молитва на Тетянин день допоможе захистить від усього злого і виконає заповітне бажання

У період гоніння християн її схопили та змушували зректися християнства. Але вона вмовляння не піддалася і її спочатку катували, а потім стратили. Під час катувань вона безперервно читала молитви.

Тетянин день святкують щорічно 25 січня. Свята Татіана була настоятелькою в храмі та присвятила своє життя Богу. Вона підтримувала і допомагала знедоленим, немічним і тим, хто потрапив у біду.

Ці молитви в день її пам'яті мають дуже велику силу і допоможуть захистити від усього злого, а також виконати найпотаємніше бажання. Які молитви потрібно прочитати на Тетянин день – читайте нижче.

Молитву потрібно читати перед чудотворною іконою Божої Матері "Скоропослушниця". Цю ікону написали на Святій Горі Афон і зберігається вона в монастирі Дохіар в Греції.

Вона допомагає при різних важких розладах зі здоров'ям, при бідах і невдачах, проханнях про допомогу в чомусь дуже важливому.

Вранці потрібно подумати про найзаповітніше бажання відразу після пробудження і від душі говорити слова важливої молитви.

О, Пресвята Діво, Мати Господа Вишнього, скоропослухняна заступниці всіх, до Тебе з вірою вдаються!

Призри з висоти небесної величі твого на мене непотребного, до святої ікони твоєї припадаюча: почуй скоро смиренну молитву мене грішного і принеси ю до Сина Твого: умоли його, нехай осяє похмуру душу мою світлом божественної благодаті Своєї та очистить розум мій від помислів суєтних,

нехай умирить стражденне моє серце і зцілить рани його, та напоумить мене на добрі справи та зміцнить работати йому зі страхом, нехай простить вся скоєна мною зла, нехай позбавить від вічної муки та не позбавить Небесного свого царства.

О! преблагословенна Богородице! Ти благозволила єси наречися в образі твоєму Скоропослушниця, велевающі всім притекати до Тебе з вірою: не погорди убо мене скорботного і не попусти загинути мені в безодні гріхів моїх.

На тебе по Бозі все моє сподівання і надія порятунку, і твоєму покрову і заступництву вручаю собі на віки віків. Амінь.

Є ще одна молитва, яка допоможе зцілить від важких недуг і дасть здоров'я матерям і новонародженим дітям.

Про Свята мучениці Тетяно, невісто найсолодшого нареченого твого Христа! Агнице Божественного Агнця!

Голубко цнотливості, запашне тіло ти одягнула стражданнями як царськими ризами, до соборів Небесних приєднана, торжествуєш нині у славі вічній, від днів юності ти обіцяла Богові бути служителькою Церкви, цнотливість ти зберегла і полюбила Господа більше за всі блага!

До тебе ми молимося і тебе просимо: вислухай наші сердечні благання і, не відкидаючи наших молінь, подаруй чистоту тіла і душі, надихни любов до божественних істин, введи нас на шлях чеснот, виблагай нам у Бога ангельську охорону,

вилікуй наші рані, огороди юність, подаруй старість безболісну і безбідну, відвідай нас, сущих у в'язниці гріха, скоро настанови нас на покаяння, розпали полум'я молитви, не залиш нас сиротами, щоб, славлячи твої страждання, ми возсилали хвалу Господу нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь