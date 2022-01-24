Тетянин день 2022: що суворо заборонено робити, щоб не накликати біду
25 січня 2022 ми будемо відзначати одне з особливих іменних свят - Тетянин день, присвячений пам'яті мучениці Тетяни Римської, яка прийняла смерть за свою віру. Цей день має свої традиції і заборони.
Що можна і не можна робити на Тетянин день - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що заборонено робити 25 січня
- Хвалитися і вдягати чужий одяг.
- Ризикувати, займатися екстремальним спортом - день вважається небезпечним для здоров'я.
- Сваритися і лаятися, особливо, якщо це відбувається в сімейному колі, так як відносини можна зіпсувати надовго.
- Прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
- Перебувати в неприбраному будинку, щоб не накликати на себе біду - наведіть порядок напередодні.
- Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує, інакше людина, що проігнорувала іншу, сама потрапить в біду.
- Зловживати спиртними напоями.
А ось це потрібно зробити, щоб привернути щастя
На Тетяни в старовину остаточно завершувалися різдвяні гуляння і люди готувалися до того, щоб приступити до роботи. При цьому в саме свято важкою працею все ж займатися не можна.
Згідно традицій наших предків, на Тетянин день потрібно бути миролюбним і доброзичливим, допомагати іншим людям.
У цей день прийнято відвідувати церкву. Також потрібно приготувати смачний обід і нагодувати всіх членів сім'ї. Для тих, кого немає поруч, потрібно залишити тарілку з їжею на столі.
Раніше ми писали, про календар церковних свят і постів на лютий 202. Нас чекає багато важливих і цікавих дат.