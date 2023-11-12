"Красавицы, как сестры". Ирина Федишин поделилась редким фото с мамой

Украинская певица Ирина Федишин показала редкое фото с мамой, на которую похожа, как две капли воды

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Как выглядит мама Ирины Федишин

Недавно исполнительница вернулась с семьей из Брюсселя, где Ирина проводила благотворительные концерты, на которых ей удалось собрать средства на 100 дронов камикадзе для военных.

Первым делом знаменитость решила встретиться с красавицей-мамой и прогуляться по Львову.

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Договорились сегодня с мамой встретиться в центре Львова, немного прогуляться по городу и провести время вместе. когда я увидела маму, то была в шоке: как так можно было, не сговариваясь, двоим одинаково одеться? Чувствуем друг друга на расстоянии", - подписала публикацию певица.

Также она поинтересовалась у поклонников, похожи ли они с мамой, по их мнению.

Поклонники ответили

Фанаты восхищаются внешним видом как артистки, так и ее матери. Они утверждают, что Леся Федишин выглядит молодо и ее легко можно было бы принять за сестру звезды. Под постом они засыпали обеих женщин комплиментами.

Ирина Федишин с мамой (фото: instagram.com/irynafedyshyn)