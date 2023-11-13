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"Папина сказка, мамина ласка". Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына (видео)

Понедельник 13 ноября 2023 15:42
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"Папина сказка, мамина ласка". Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына (видео) Олег Сенцов с супругой (фото: facebook.com/oleg.sentsov)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский режиссер и военный ВСУ Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения маленького сына Демьяна.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу любимой защитника, юриста Вероники Вельч.

Сыну Сенцова исполнился год

Избранница Олега поделилась щемящим роликом, на котором супруги держат на руках маленького именинника и помогают ему задуть первую в жизни свечу на торте.

Малыш заинтересованными глазами смотрит на десерт и пытается дотянуться до него.

"Папина сказка, мамина ласка. Любим нашего мальчика до Солнца и обратно. С Днем рождения, Демичка!", - подписала видео Вельч.

Юзеры присоединились к поздравлениям

Пользователи сети пожелали мальчику расти здоровым, счастливым и под мирным небом.

&quot;Папина сказка, мамина ласка&quot;. Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына (видео)

Олег Сенцов с семьей (фото: facebook.com/veronika.vlech)

  • Вітаю! Щасливої долі!
  • Найкращі вітання хлопчику і родині！
  • Вітаю Вас із Днем Народження Вашого Синочка! Хай буде Безмежно-Щасливим у Вільній Незалежній Україні!
  • Радію з вами і за вас! Будьте усі благословенні!
  • Татусеве щастя
  • Мої щирі вітання. Нехай росте ваш малюк здоровим, щасливим, під мирним небом, на радість всій вашій родині

Напомним, Олег Сенцов и Вероника Вельч поженились в июле 2022 года. Для обоих этот брак стал вторым.

&quot;Папина сказка, мамина ласка&quot;. Олег Сенцов с женой отпраздновали первый день рождения сына (видео)

Сенцов с женой (фото: facebook.com/veronika.vlech)

Первая жена родила режиссеру сына Владислава и дочь Алину, а журналистка Юлия Бабич родила от мужчины дочь Эмму.

У Вероники есть также сын от первого брака.

Ранее мы писали, что звезда "Дизель Шоу" в четвертый раз стал отцом .

ТакжеИрина Федишин поделилась редким фото с мамой .

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