Ждут сложные испытания. Этим знакам Зодиака нужно быть очень внимательными до конца мая

До конца мая 2025 три знака Зодиака могут столкнуться с периодом нестабильности и внутренних испытаний. Астрологи предупреждают: это время может принести эмоциональное напряжение, неожиданные изменения в работе или отношениях. Звезды советуют этим представителям Зодиака быть внимательными к знакам судьбы и не игнорировать интуицию.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World рассказывает, кому следует подготовиться к непростому периоду в жизни.

Близнецы

У Близнецов до конца мая может возникнуть чувство растерянности или внутреннего напряжения. Вероятны сложности в коммуникации - как на работе, так и в личных отношениях. Следует избегать конфликтов и быть осторожными с обещаниями, которые вы даете. Также возможно эмоциональное выгорание или потери энергии - не пренебрегайте отдыхом. Астрологи советуют замедлиться, не торопиться с важными решениями и прислушиваться к себе.

Совет: ведите дневник мыслей или эмоций - это поможет навести порядок в голове.

Дева

Для Дев этот период может стать подлинным вызовом в сфере финансов или профессионального развития. Возможны задержки в делах, неожиданные издержки или ситуации, выведенные из равновесия. Вам следует тщательно проверять все документы, избегать рискованных сделок и не торопиться с большими покупками. Также звезды советуют больше заботиться о своем здоровье - чрезмерный стресс может сказаться. Важно сохранять холодный ум и не поддаваться эмоциям.

Совет: составьте план на короткий период – это вернет вам чувство контроля.

Стрелец

Для Стрельцов май может оказаться временем внутренних сомнений и разочарований. Ваши ожидания могут не сбыться, особенно в сфере личных отношений или творческих проектов. Также вероятны недоразумения с близкими или напряженности в финансовых вопросах. Астрологи рекомендуют не убегать от проблем, а смотреть им в глаза - это поможет вам вырасти и выйти из ситуации.

Совет: сосредоточьтесь на внутренних целях, а не на внешнем одобрении - тогда период пройдет с пользой.