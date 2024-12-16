Таро-гороскоп на неделю. У кого начнется "черная полоса", а кто поймает удачу за хвост

Полнолуние в Близнецах , которое было 15 декабря, призывает к проявлению себя, к масштабному мышлению, а также выйти за рамки нынешней зоны комфорта. Новая неделя, которая начнется 16 декабря и продлится до 22, обещает исполнить мечты Рыб, а также поставить Близнецов перед сложным выбором.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

На этой неделе вам предстоит принимать важные решения, полагаясь на логику и разум. Если есть какой-то проект или задача, которые вы ранее решили отложить до лучших времен, самое время заняться их выполнением.

Карты Таро призывают вас к ясности мыслей и независимости. Вам предстоит стать лидером, возможно, нужно будет консультировать других или делиться своей мудростью. Старайтесь оставаться объективным и не поддаваться эмоциям.

Телец

Эта неделя будет связана с укреплением ваших финансовых позиций, долгосрочной стабильностью и семейными делами. Вы можете почувствовать гармонию в отношениях с близкими и желание заботиться о своем будущем.

Возможны выгодные инвестиции или неожиданные финансовые поступления. Не бойтесь предлагать свои идеи и смело воплощать их в жизнь.

Близнецы

Для Близнецов это неделя важных выборов, которые могут касаться как личных, так и профессиональных отношений. Возможно, вам предстоит принять решение, которое повлияет на ваше будущее. Важно следовать своему сердцу, но не забывать о последствиях.

Также представителям этого зодиакального созвездия важно понять, что не все дела можно переделать в одиночку. Важно распределять обязанности и по возможности делегировать задачи.

Рак

Ностальгия и воспоминания об ушедших временах будут преобладать на этой неделе. Возможно, вам захочется восстановить связь с людьми из прошлого или вернуть в свою жизнь забытые радости. Это хорошее время для примирения с близкими или для того, чтобы снова найти внутренний баланс.

Лев

На этой неделе вам точно повезет. Карта Таро предсказывает важные перемены, которые могут быть неожиданными, но принесут вам удачу. Возможно, судьба подарит вам шанс на улучшение ситуации или новый поворот в карьере. Используйте возможности, которые появятся.

Дева

Это время для размышлений и внутреннего поиска. Вы можете почувствовать потребность в уединении, чтобы обдумать текущие обстоятельства. Представителям этого знака Зодиака следует искать ответы внутри себя, а не извне. Эта неделя подойдет для глубоких размышлений и поиска новых путей.

Весы

Это неделя удовлетворения и радости. Карты Таро сулят вам успехи в личной жизни и на работе. Вы будете чувствовать себя комфортно, словно достигли того, чего давно хотели. Возможно, это время для праздника, приятных встреч и завершения каких-то важных проектов.

Скорпион

На этой неделе у вас завершится один этап и начнется новый. Это время изменений и трансформации. Возможно, вы будете отпускать старые идеи, привычки или отношения, чтобы двигаться вперед. Не бойтесь перемен, они принесут вам освобождение и новые возможности.

Стрелец

На этой неделе вам нужно действовать. У вас появятся силы и новые возможности. Вы сможете добиться успеха в своих начинаниях благодаря уверенности и настойчивости. Окружайте себя позитивом и действуйте решительно. Все, что вы задумали, теперь возможно.

Козерог

Неделя будет требовать от вас гибкости и умения балансировать между различными обязанностями. Карта Таро напоминает, что важно правильно распределять свое время и ресурсы. Возможно, вам предстоит заниматься несколькими делами одновременно, но в то же время сохранять спокойствие и организованность.

Водолей

На этой неделе следует начинать новые проекты. Вы сможете сделать прорыв в каких-то вопросах благодаря логическому мышлению и решительности. Подготовьтесь к тому, что вам предстоит принимать важные решения и действовать бескомпромиссно.

Рыбы

Эта неделя - время надежды и вдохновения. В этот период вам предстоит поверить в свои силы и в возможности будущего. Если вы давно что-то планировали, то сейчас подходящий момент для того, чтобы вернуться к своей мечте. С 16 по 22 декабря вас будут окружать положительные энергии и поддержка Вселенной.