Таро-гороскоп на тиждень. У кого почнеться "чорна смуга", а хто спіймає удачу за хвіст

Повня у Близнюках , яка була 15 грудня, закликає до прояву себе, до масштабного мислення, а також вийти за рамки нинішньої зони комфорту. Новий тиждень, який розпочнеться 16 грудня і триватиме до 22, обіцяє здійснити мрії Риб, а також поставити Близнюків перед складним вибором.

Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro .

Овен

Цього тижня вам доведеться ухвалювати важливі рішення, покладаючись на логіку і розум. Якщо є якийсь проєкт або завдання, які ви раніше вирішили відкласти до кращих часів, саме час зайнятися їхнім виконанням.

Карти Таро закликають вас до ясності думок і незалежності. Вам треба стати лідером, можливо, потрібно буде консультувати інших або ділитися своєю мудрістю. Намагайтеся залишатися об'єктивним і не піддаватися емоціям.

Телець

Цей тиждень буде пов'язаний зі зміцненням ваших фінансових позицій, довгостроковою стабільністю і сімейними справами. Ви можете відчути гармонію у стосунках із близькими та бажання піклуватися про своє майбутнє.

Можливі вигідні інвестиції або несподівані фінансові надходження. Не бійтеся пропонувати свої ідеї та сміливо втілювати їх у життя.

Близнюки

Для Близнюків це тиждень важливих виборів, які можуть стосуватися як особистих, так і професійних відносин. Можливо, вам доведеться ухвалити рішення, яке вплине на ваше майбутнє. Важливо слідувати своєму серцю, але не забувати про наслідки.

Також представникам цього зодіакального сузір'я важливо зрозуміти, що не всі справи можна переробити самотужки. Важливо розподіляти обов'язки та за можливості делегувати завдання.

Рак

Ностальгія і спогади про минулі часи переважатимуть цього тижня. Можливо, вам захочеться відновити зв'язок із людьми з минулого або повернути у своє життя забуті радості. Це гарний час для примирення з близькими або для того, щоб знову знайти внутрішній баланс.

Лев

Цього тижня вам точно пощастить. Карта Таро пророкує важливі зміни, які можуть бути несподіваними, але принесуть вам удачу. Можливо, доля подарує вам шанс на поліпшення ситуації або новий поворот у кар'єрі. Використовуйте можливості, які з'являться.

Діва

Це час для роздумів і внутрішнього пошуку. Ви можете відчути потребу в усамітненні, щоб обміркувати поточні обставини. Представникам цього знака Зодіаку необхідно шукати відповіді всередині себе, а не ззовні. Цей тиждень підійде для глибоких роздумів і пошуку нових шляхів.

Терези

Це тиждень задоволення і радості. Карти Таро обіцяють вам успіхи в особистому житті та на роботі. Ви почуватиметеся комфортно, немов досягли того, чого давно хотіли. Можливо, це час для свята, приємних зустрічей і завершення якихось важливих проєктів.

Скорпіон

Цього тижня у вас завершиться один етап і почнеться новий. Це час змін і трансформації. Можливо, ви будете відпускати старі ідеї, звички або стосунки, щоб рухатися вперед. Не бійтеся змін, вони принесуть вам звільнення і нові можливості.

Стрілець

Цього тижня вам потрібно діяти. У вас з'являться сили і нові можливості. Ви зможете досягти успіху у своїх починаннях завдяки впевненості та наполегливості. Оточуйте себе позитивом і дійте рішуче. Усе, що ви задумали, тепер можливо.

Козоріг

Тиждень вимагатиме від вас гнучкості та вміння балансувати між різними обов'язками. Карта Таро нагадує, що важливо правильно розподіляти свій час і ресурси. Можливо, вам доведеться займатися кількома справами одночасно, але все ж таки зберігати спокій і організованість.

Водолій

Цього тижня варто розпочинати нові проєкти. Ви зможете зробити прорив у якихось питаннях завдяки логічному мисленню і рішучості. Підготуйтеся до того, що вам доведеться ухвалювати важливі рішення і діяти безкомпромісно.

Риби

Цей тиждень - час надії та натхнення. У цей період вам належить повірити у свої сили та в можливості майбутнього. Якщо ви давно щось планували, то зараз слушний момент для того, щоб повернутися до своєї мрії. З 16 по 22 грудня вас будуть оточувати позитивні енергії та підтримка Всесвіту.