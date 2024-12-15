Последнее Полнолуние 2024 года. Астролог дала важные советы, которые не стоит игнорировать

Уже в это воскресенье, 15 декабря, наступает последнее Полнолуние этого года. Впрочем, это не единственное, что стоит учесть.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что принесет Полнолуние и как провести этот день.

Прогноз астропогоды на 15 декабря

"Несмотря на то, что 15 декабря Меркурий становится директным, еще действует его теневой период, из-за чего не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, покупку техники, важные командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - предупредила Соловьева.

А из-за ретроградности Марса астролог советует отказаться от открытия бизнеса и оформления на новую работу, начала строительства или ремонта, покупки автомобилей, инициирования судебных разбирательств и исков, дальних поездок и первого в жизни использования оружия, начала новых видов тренировок и повышенных физических нагрузок, сверхурочных нагрузок на работе.

"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки", - отметила эксперт.

Кроме этого, 15 декабря наступает последнее Полнолуние этого года. Его точная фаза - 11:02 по киевскому времени. И женщины, как пояснила Соловьева, ощущают действие Полнолуния острее, чем мужчины.

Главные советы на Полнолуние следующие:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя поддаваться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги

боритесь с соблазнами, особенно с желанием наслаждаться властью над другими людьми.

"Самоконтроль ослаблен, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. Но за мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину. Терпение и миролюбие - основной девиз дня", - пояснила астролог.

Гороскоп на 15 декабря (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на воскресенье

15 декабря - день Солнца, которое отвечает за наше внутреннее "Я", сознание, мировоззрение, мироощущение, миропонимание, жизненную силу, энергию, здоровье, индивидуальность, темперамент, самореализацию, источники самовыражения и целостности.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, которые касаются действия дневного светила: досуг с детьми, разнообразные развлекательные и азартные игры, выступления перед аудиторией, романтические приключения. Можно посещать концерты, шоу, спектакли", - советует Соловьева.

"Лучше не усиливать солнечную энергию, используя в одежде оранжевый, золотистый, желтый цвета, не применять символы дневного светила (подсолнух, лев), не носить золотые украшения", - резюмировала она.