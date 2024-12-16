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Новая неделя станет судьбоносной для четырех знаков Зодиака. Кого выбрали звезды

Понедельник 16 декабря 2024 06:24
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Новая неделя станет судьбоносной для четырех знаков Зодиака. Кого выбрали звезды Гороскоп на неделю (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя, с 16 по 22 декабря, будет щедрой на сюрпризы и чудеса, но лишь для четырех знаков Зодиака. Гороскоп сулит им судьбоносные перемены.

Каким знакам Зодиака повезет в ближайшие дни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Козерог

Гороскоп на неделю сулит вам сказочный успех. Ближайшие семь день будут для вас невероятно важными. Все дело в том, что судьба решила помочь вам распрощаться с "черной" полосой уже к концу года. И потому вас ждут чудеса и неожиданные приключения.

Лев

Звезды не просто так сулят вам судьбоносные события. Новая неделя запомнится вам как одна из самых интересных в этом году. Вы сможете расставить все точки над "і" во всех делах и нерешенных проблемах. А потому запланируйте на эту неделю все, что уже давно откладывали на неопределенный период.

Рак

Встречайте перемены. Звезды сулят вам немало сюрпризов и неожиданностей, все они окажутся приятными и очень уместными. К концу года всем хочется немножечко чудес. Можете не сомневаться в том, что ваша порция счастья и радости будет очень щедрой.

Скорпион

Гороскоп на неделю советует вам набраться решимости. Вам стоит обрубить связи с теми, кто мешает вам срывать с неба звезды. Кроме этого, в ближайшие дни вы сможете распрощаться с воспоминаниями, из-за которых сейчас боитесь доверять людям. Сжигайте мосты и встречайте судьбоносные перемены.

К слову, ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака фантастически повезет в понедельник.

Кроме этого, недавно стало известно, что сулит гороскоп на январь.

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