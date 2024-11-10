Зеркальная дата 11.11.2024. Как загадать желание и почему этот день - ваш шанс на счастье
Уже в понедельник нас ждет зеркальная дата - 11.11. Такие дни считают "магическими", а потому эзотерики советуют загадывать желание и настраиваться на волну позитивных перемен.
Как загадать желание на зеркальную дату, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Число ангела - почему дата 11.11 считается волшебной
В нумерологии считается, что каждое число наделено особой энергией. И 11, которое в этой зеркальной дате повторяется дважды, несет в себе магию, мудрость и таланты.
Помимо этого, особенность такой даты в том, что единицы, которые стоят "в паре", символизируют особый портал. Поэтому 11 ноября (11 месяца) люди, которые ищут вдохновение, ответ на важный вопрос и просто знак, который укажет на правильный путь, могут получить желаемое.
Что нужно делать на зеркальную дату 11.11 (коллаж: РБК-Украина)
Ритуал на зеркальную дату - сделайте это и ваши желания сбудутся
Если вы хотите получить всю энергию особого дня, сосредоточьтесь на своих желаниях и четко осознайте, что вы ждете от этого мира. Для этого вам понадобятся ручка, несколько листов бумаги, таймер и немного свободного времени.
Ритуал на исполнение желаний:
- сядьте, положите перед собой лист бумаги, установите таймер на 11 минут и начинайте писать - перечисляйте все вещи и события, которые приносят вам счастье сейчас, а также добавьте то, чего вам не хватает
- не прекращайте писать, все 11 минут вам нужно держать ручку и дать потоку мыслей отразиться на бумаге
- затем перечитайте то, что написали - обведите или подчеркните то, что считаете самым важным
- на отдельный лист выписывайте три самых важных желания, которые принесут вам счастье
- перечитайте эти пункты, пропуская их сквозь свое сердце - наполните слова энергией, верой в чудо
- проговорите свои желания, добавив к ним слова о том, что уже скоро они сбудутся, станут реальностью и ворвутся в вашу жизнь
- разрешите себе чувствовать радость, счастье - представьте "вкус" исполнения мечты
- закройте глаза и постарайтесь визуализировать все, чего вы хотите - медитируйте 11 минут
- проговорите вслух свои мечты из списка, добавляя к ним фразу "Я позволяю" или "Мое намерение в будущем"
- завершите ритуал благодарностью, представьте, что желания уже сбылись, и поблагодарите себя, свою жизнь, судьбу и всех, кто поможет этого добиться.
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Во время написания материала были использованы источники: Parade, Spiritualify.