День Луны и иллюзий. Какие цвета и дела привлекут неудачи в понедельник

Этот понедельник, 17 марта, может подарить редкий шанс и большие перемены. Впрочем, определенные планы могут испортить ретрограды и Луна.

Прогноз астропогоды на 17 марта

"Действует коридор затмений, третий нулевой солнечный день. Нулевые дни (или дни Дельфина) предшествуют началу нового астрологического года, когда стоит уделить время подведению итогов, прощанию со всем отжившим и ненужным, обнулению, строгому посту, терпению и эмоциональному равновесию. Возможно ощущение одиночества, упадка сил, тревоги, грусти, незащищенности. В этот период есть шанс получить качественный импульс, зарядившись чистыми жизненными силами", - рассказала Соловьева.

"Не поддавайтесь иллюзиям, эгоизму, грусти и негативным мыслям. Не желательно употреблять мясную пищу, алкоголь и курить. Воздержитесь от сексуальных развлечений. Пассивный день, есть опасность подпасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Окружающая действительность отразит вашу сущность. Все, что будет сказано о вас, правда", - добавила она.

Астролог советует подумать и решить, как избавиться от указанных недостатков. Кроме этого, если в этот день вы услышите что-то приятное о себе, это может быть правдой. Подводите итоги, завершайте текущие дела, возвращайте долги.

"17 марта - понедельник, день Луны, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость. Его влияние также лежит в основе родительского инстинкта, умении заботиться о других и успокаивать. Некоторые считают понедельник сложным днем", - пояснила Екатерина.

"17 марта Луна делает ингрессию в знак Скорпиона - самый сложный для себя. Это благоприятный период только для тех, чья деятельность связана с оккультными науками. Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, потреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - также отметила она.

Не стоит забывать о ретроградности Меркурия, это продлится до 7 апреля. Из-за этого успех вряд ли принесут следующие дела:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

сдача экзаменов

проведение важных платежей

выяснение отношений с соседями.

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