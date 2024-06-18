Таро-гороскоп на 19 июня: Девы найдут свое счастье, а Скорпионов поймают на лжи

Уже в среду, 19 июня, представители некоторых знаков Зодиака порадуются, а вот Скорпионам придется столкнуться с непростыми испытаниями.

Что сулит Таро-гороскоп для других знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Четверка Пентаклей". На работе могут начаться проблемы. Будьте готовы к тому, что обычные дела внезапно станут сложными, все из-за чрезмерного беспокойства, пришло время усмирить тревожность.

Телец

Ваша карта на 19 июня - "Семерка Жезлов". Вам стоит раскріть в себе новые грани. Постарайтесь не зацикливаться на старом. Не повторяйте опыт из прошлого, создавайте новый.

Близнецы

Вам выпала карта "Маг". Не слушайте мнение людей, которые пытаются вам навязать свои мысли. Вам нужно принимать решения самостоятельно, только так вы сумеете добиться успеха.

Рак

Вам выпала карта "Рыцарь Пентаклей". Ваши дела идут очень хорошо, однако вы этого будто бы не замечаете. Цените свое счастье, так оно от вас точно не отвернется.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Мечей". Постарайтесь не завышать требования к людям, которые вас окружают. Так вы убережете себя от разочарования, ведь не все должны делать то, чего хотите вы.

Дева

Ваша карта на 19 июня - "Суд". Помните о том, что все плохое рано или поздно заканчивается. Не стоит зацикливаться на негативе, верьте в лучшее и чудо ворвется в вашу жизнь.

Весы

Вам выпала карта "Тройка Кубков". Рядом с вами окажутся люди, которые смогут стать вашими надежными и верными друзьями. Делитесь своими мыслями и не забывайте о своих обязанностях на работе.

Скорпион

Ваша карта на среду - "Шестерка Пентаклей". В этот день вас могут настигнуть проблемы. Все из-за лжи, которой вы пытались решить свои неприятности в прошлом. Теперь правда всплывет на поверхность.

Стрелец

Вам выпала карта "Королева Жезлов". Задумайтесь не только о внешней красоте. Копните глубже, вы можете сильно удивиться, когда поймете, что не все добро прячется под яркой оберткой.

Козерог

Вам выпала карта "Десятка Жезлов". Избавьтесь от груза ответственности, не стоит перетягивать на себе слишком много проблем. Большая их часть совсем не связана с вашими действиями, а потому пусть за них отвечает тот, на ком действительно есть вина.

Водолей

Вам выпала карта "Семерка Пентаклей". В среду вы можете получить в ответ то, чего заслуживаете. И едва ли вы будете довольны эффектом бумеранга.

Рыбы

Вам выпала перевернутая карта "Туз Мечей". В этот день вы можете получить важный знак. Он поможет вам найти правильное решение и не ошибиться. Будьте внимательными и слушайте свою интуицию.