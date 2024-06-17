Таро-гороскоп на неделю: кто начнет все с нуля, а кто утонет в проблемах

Новая неделя, как сулят карты Таро, позволит представителям некоторых знаков Зодиака начать новую жизнь. С 17 по 23 июня готовьтесь к неожиданным событиям.

Что новая неделя сулит каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет неделя взлета! Карты Таро сулят вам рост доходов, карьерные успехи и выгодные предложения. Однако будьте внимательны к чувствам партнера, возможны сомнения и недопонимания.

Телец

Эта неделя подарит вам гармонию в отношениях с вашими близкими. Сплотите семью совместными делами, это принесет вам радость. А если вы в поисках партнера - готовьтесь к знакомству с интересным человеком.;

Близнецы

Не бойтесь трудностей на работе, смелые решения помогут вам добиться успеха. Однако не забывайте заботиться о своем здоровье, важно не игнорировать все "тревожные звоночки".

Рак

Карты Таро указывают на то, что вы сможете получить интересное предложение. Однако не спешите тратить деньги, лучше отказаться от незапланированных расходов.

Лев

Уделите время своей второй половинке. Романтика и искренность способны изменить все к лучшему. Однако если вы что-то скрываете, будьте предельно осторожными.

Дева

На работе вы сможете добиться признания. Однако коллеги могут не порадоваться вашим успехам. Будьте готовы дать отпор завистникам.

Весы

Будьте терпеливыми. Карты Таро советуют сосредоточиться на развитии, особенно это касается финансов. Однако это не главное. На этой неделе вы сможете решить конфликт с людьми, которые вам дороги.

Скорпион

Будьте готовы к неожиданным событиям, которые принесут вам стресс. Вы сумеете сдержаться и откажетесь от импульсивных решений, то примите все с максимальным спокойствием.

Стрелец

Приложите максимуму усилий, вам стоит начать расширять свои горизонты. Все препятствия, которые окажутся перед вами, можно преодолеть. Главное - не сдаться в шаге от победы.

Козерог

Новая неделя готовит для вас приятные сюрпризы. Возможно, кто-то решит удивить чем-то особенным. И это, конечно же, принесет вам радость.

Водолей

Вас ждет неделя позитива и маленьких радостей, которые могут перерасти в огромное счастье. Однако для этого придется усмирить свой нрав. Порой лучше промолчать, чем выяснять отношения из-за своих же домыслов.

Рыбы

Боритесь с негативом, вам не нужно погружаться в плохие мысли. Даже если над вами сгущаются тучи, вы сможете увидеть радугу. Самое главное, поднять взгляд и начать верить в чудо.