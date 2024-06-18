Таро-гороскоп на 19 червня: Діви знайдуть своє щастя, а Скорпіонів зловлять на брехні

Вже у середу, 19 червня, представники деяких знаків Зодіаку порадіють, а ось Скорпіонам доведеться зіткнутися з непростими випробуваннями.

Що обіцяє Таро-гороскоп для інших знаків Зодіаку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Овен

Вам випала перегорнута карта "Четвірка Пентаклів". На роботі можуть розпочатись проблеми. Будьте готові до того, що звичайні справи раптово стануть складними, все через надмірне занепокоєння, настав час утихомирити тривожність.

Телець

Ваша карта на 19 червня - "Сімка Жезлів". Вам варто розкрити у собі нові грані. Намагайтеся не зациклюватися на старому. Не повторюйте досвід із минулого, створюйте новий.

Близнюки

Вам випала карта "Маг". Не слухайте думки людей, які намагаються нав'язати свої думки. Вам потрібно приймати рішення самостійно, тільки так ви зумієте досягти успіху.

Рак

Вам випала карта "Лицар Пентаклів". Ваші справи йдуть дуже добре, проте ви цього начебто не помічаєте. Цінуйте своє щастя, так воно від вас точно не відвернеться.

Лев

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Мечів". Намагайтеся не завищувати вимоги до людей, які вас оточують. Так ви вбережете себе від розчарування, адже не всі повинні робити те, чого ви хочете.

Діва

Ваша карта на 19 червня - "Суд". Пам'ятайте, що все погане рано чи пізно закінчується. Не варто зациклюватися на негативі, вірте у краще, тоді диво увірветься у ваше життя.

Терези

Вам випала карта "Трійка Кубків". Поруч з вами опиняться люди, які зможуть стати вашими надійними та вірними друзями. Діліться своїми думками та не забувайте про свої обов'язки на роботі.

Скорпіон

Ваша карта на середу - "Шістка Пентаклів". Цього дня вас можуть спіткати проблеми. Все через брехню, якою ви намагалися вирішити свої неприємності у минулому. Тепер правда спливе на поверхню.

Стрілець

Вам випала карта "Королева Жезлів". Подумайте не тільки про зовнішню красу. Копніть глибше, ви можете здивуватися, коли зрозумієте, що не все добро ховається під яскравою обгорткою.

Козоріг

Вам випала мапа "Десятка Жезлів". Позбавтеся вантажу відповідальності, не варто перетягувати на собі занадто багато проблем. Більша частина їх зовсім не пов'язана з вашими діями, а тому нехай за них відповідає той, на кому справді є вина.

Водолій

Вам випала карта "Сімка Пентаклів". У середу ви можете отримати у відповідь те, на що заслуговуєте. І навряд чи ви будете задоволені ефектом бумеранга.

Риби

Вам випала перегорнута карта "Туз Меч". Цього дня ви можете отримати важливий знак. Він допоможе вам знайти правильне рішення та не помилитися. Будьте уважними та слухайте свою інтуїцію.