Таро-гороскоп на 11 июня: Львов настигнет карма, а Скорпионы получат сюрприз

Таро-гороскоп на вторник сулит день кармических событий. Кому-то можно ждать подарков, а кого-то настигнет бумеранг.

Кому повезет во вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango .

Овен

Вам выпала карта "Жрица". А это значит, что у вас появится шанс проявить смелость и впечатлить всех вокруг своими решительными поступками. Этот день вас сильно изменит.

Телец

Ваша карта на 11 июня - "Пятерка Жезлов". Во вторник вы можете огорчиться. Настроение испортят события, которые выбьют почву из-под ваших ног. Однако не стоит отчаиваться, вы сможете вернуть в свою жизнь стабильность.

Близнецы

Вам выпала карта "Двойка Мечей". Вы можете оказаться перед непростым выбором. Сомнения не дадут быстро принимать решения, однако это и к лучшему. Вам не стоит торопиться, прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Рак

Ваша карта на вторник - "Отшельник". Не пытайтесь взвалить на себя все дела и задачи, которые скопились за эти дни. Позвольте себе отойти в тень и немного отдохнуть.

Лев

Вам выпала перевернутая карта "Пятерка Кубков". Скорее всего, в этот день вы можете сильно пожалеть из-за ошибки, которую допустили в прошлом. Бумеранг судьбы и справедливости настигнет вас не просто так, сделайте правильные выводы.

Дева

Вам выпала карта "Рыцарь Жезлов". Пристегнитесь, ураган из ярких событий и веселых приключений подхватит вас именно во вторник. Не бойтесь авантюр и наслаждайтесь жизнью.

Весы

Вам выпала карта "Дурак". Не стоит думать, что ее название предопределит ваш день в негативном ключе. Все не так, на самом деле во вторник вы сможете раскрыть в себе новые грани и развить скрытые таланты.

Скорпион

Ваша карта на 11 июня - "Мир". Вы сможете провести прекрасный день, возможны даже чудеса и подарки. Все это станет наградой за то, что вы смотрите в будущее з позитивом и верой в хорошее.

Стрелец

Вам выпала перевернутая карта "Семерка Кубков". И это значит, что вам стоит сбавить темп. Вы взвалили на себя слишком много дел. Побалуйте себя спонтанным выходным.

Козерог

Ваша карта на вторник - "Справедливость". Карма решила вмешаться в вашу жизнь, но если вы не сделали нечего плохого, то бояться нечего. В таком случае неудачи настигнут тех, кто вас обижал.

Водолей

Вам выпала перевернутая карта "Башня". Не бойтесь перемен и расширяйте свой кругозор. Пришло время начать все с чистого листа.

Рыбы

Вам выпала карта "Тройка Пентаклей". А это значит, что во вторник вы сможете отдохнуть и обрести покой. Никто не потревожит вас неожиданными новостями, занимайтесь любимыми делами.