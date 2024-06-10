Таро-гороскоп на неделю: кто получит сюрприз, а кто потеряет все деньги

Таро-гороскоп на неделю, с 10 по 16 июня, готовит что-то особенное для каждого знака Зодиака. Кто-то будет встречать гостей, а кому-то придется смириться с потерей денег.

Чего ждать от этой неделе каждому знаку Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Hindustan Times .

Овен

Вас ждет неделя, полная достижений и побед. Карты Таро указывают на то, что вы получите похвалу от руководства, возможны премии или повышение. Однако из-за того, что вы будете отдавать все свое время работе, на вас могут обидеться близкие, которым будет мало вашего внимания.

Телец

Будьте осторожны, не делитесь сокровенными секретами. Постарайтесь держать дистанцию с теми, кто пытается втереться к вам в доверие. На этой неделе вам лучше сконцентрироваться на духовном развитии и общении с родственниками.

Близнецы

Ваши старания будут оценены по достоинству, это подарит вам уверенность в собственных силах и желание двигаться дальше. Кроме этого, позитива добавят радостные события. Постарайтесь выделить время для отдыха на природе.

Рак

Отправляйтесь в путешествие, смена обстановки пойдет вам на пользу. Карты Таро советуют вам расслабиться и не переживать из-за пустяков. Никто не сможет нарушить идиллию в вашей жизни, помните об этом.

Лев

Готовьтесь к неожиданным гостям. На вашем пороге могут внезапно оказаться люди из вашего прошлого. Встречайте их с улыбкой и верой во все хорошее, вам ничего не грозит.

Дева

Назревают проблемы в отношениях. Карты Таро советуют вам добавить новизны и не игнорировать мнение второй половинки. Также постарайтесь избавиться от рутины в других сферах вашей жизни.

Весы

Неожиданные расходы могут испортить ваше настроение. Однако не стоит впадать в отчаяние. Постарайтесь изменить свой образ жизни, это поможет избежать ошибок и сгладить все острые углы.

Скорпион

Карты Таро указывают на то, что в ближайшее время вы можете испытать одиночество и даже тосковать по прошлому. Подумайте, почему так случилось. Скорее всего, вы не можете сжечь мосты, однако если все-таки на это решитесь, то все изменится к лучшему.

Стрелец

В вашей жизни может появиться тайный покровитель. Он едва ли быстро выйдет из тени, однако вы сможете заметить его поддержку. Новая неделя будет весьма интересной, не теряйте свой энтузиазм.

Козерог

Ваша вера в чудо и непобедимая целеустремленность помогут вам добиться успеха. Однако не забывайте о тех обещаниях, которые вы дали сами себе. Не забывайте, ради чего вы прикладываете так много усилий.

Водолей

Вас ждет неделя, полная новых возможностей. Скорее всего, вы встретите интересного человека, который приятно вас удивит. Уделяйте больше внимания деталям, не забывайте обращать внимание на знаки.

Рыбы

Гармония и взаимопонимание в семье подарят вам крылья. Эта неделя станет незабываемой, приятных сюрпризов будет немало. А небольшое путешествие поможет вам расслабиться.