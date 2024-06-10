Таро-гороскоп на 11 червня: Левів наздожене карма, а Скорпіони отримають сюрприз

Таро-гороскоп на вівторок обіцяє день кармічних подій. Комусь можна чекати на подарунки, а когось наздожене бумеранг.

Овен

Вам випала карта "Жриця". А це означає, що у вас з'явиться шанс виявити сміливість і вразити всіх навколо своїми рішучими вчинками. Цей день вас дуже змінить.

Телець

Ваша карта на 11 червня - "П'ятірка Жезлів". У вівторок ви можете засмутитися. Настрій зіпсують події, які виб'ють ґрунт з-під ваших ніг. Однак не варто зневірятися, ви зможете повернути у своє життя стабільність.

Близнюки

Вам випала карта "Двійка Мечів". Ви можете опинитися перед непростим вибором. Сумніви не дадуть швидко приймати рішення, проте це й на краще. Вам не варто поспішати, прислухайтеся до свого голосу.

Рак

Ваша карта на вівторок - "Самітник". Не намагайтеся звалити на себе всі справи та завдання, які зібралися за ці дні. Дозвольте собі відійти в тінь і трохи відпочити.

Лев

Вам випала перегорнута карта "П'ятірка Кубків". Швидше за все, у цей день ви можете сильно пошкодувати через помилку, яку припустилися минулого. Бумеранг долі та справедливості наздожене вас не просто так, зробіть правильні висновки.

Діва

Вам випала карта "Лицар Жезлів". Пристебніться, ураган із яскравих подій та веселих пригод підхопить вас саме у вівторок. Не бійтеся авантюр і насолоджуйтесь життям.

Терези

Вам випала карта "Дурень". Не варто думати, що її назва визначить ваш день у негативному ключі. Все не так, насправді у вівторок ви зможете розкрити в собі нові грані та розвинути приховані таланти.

Скорпіон

Ваша карта на 11 червня - "Мир". Ви зможете провести чудовий день, можливі навіть дива та подарунки. Все це стане нагородою за те, що ви дивитеся в майбутнє з позитивом та вірою у добре.

Стрілець

Вам випала перегорнута карта "Сімка Кубків". І це означає, що вам варто зменшити темп. Ви звалили на себе надто багато справ. Побалуйте себе спонтанним вихідним.

Козоріг

Ваша карта на вівторок - "Справедливість". Карма вирішила втрутитися у ваше життя, але якщо ви не зробили нічого поганого, то боятися нема чого. У такому разі невдачі спіткають тих, хто вас ображав.

Водолій

Вам випала перевернута карта "Вежа". Не бійтеся змін і розширюйте свій світогляд. Настав час розпочати все з чистого аркуша.

Риби

Вам випала карта "Трійка Пентаклей". А це означає, що у вівторок ви зможете відпочити та знайти спокій. Ніхто не потурбує вас несподіваними новинами, займайтеся улюбленими справами.