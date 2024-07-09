Таро-гороскоп на 10 июля: Раки окажутся на распутье, а Весы сорвут куш

В среду, 10 июля, Весы смогут разбогатеть, а Рыбы и Стрельцы могут прекрасно провести время. Однако этот день может быть не таким хорошим для представителей других знаков Зодиака.

Овен

Вам выпала перевернутая карта "Башня". В этот день стоит задуматься о том, правильно ли поступали в прошлом. Над вами нависнет грозовая туча, которая может принести немало проблем.

Телец

Вам выпала карта "Маг". В среду вам выпадет редкий шанс. Раскройте свой потенциал и не бойтесь браться за новые проекты. Вас ждет большой успех.

Близнецы

Ваша карта на 10 июля - "Дьявол". Боритесь с соблазнами, вы в шаге от большой ошибки. Искушения могут сбить вас с пути, а потому откажитесь от всех авантюр.

Рак

Вам выпала карта "Двойка Пентаклей". В среду вы окажетесь на распутье. Придется сделать очень непростой выбор, однако бояться не стоит, все будет хорошо.

Лев

Вам выпала карта "Десятка Кубков". Ждите хороших новостей, которые подарят вам немало поводов для радости. Все плохое рано или поздно заканчивается, пришло время счастья.

Дева

Ваша карта на среду - "Тройка Мечей". Кто-то может принести вам боль, постарайтесь достойно перенести этот удар. И помните, что в любой ситуации нужно держать эмоции под контролем.

Весы

Вам выпала карта "Четверка Жезлов". В этот день вы сможете сорвать куш. Возможно, кто-то решит вас щедро наградить. Также есть шанс того, что вы самостоятельно найдете новый источник доходов.

Скорпион

Ваша карта на среду - "Звезда". Вас ждут чудесные события, которые не только приятно удивят, а еще и приведут к чему-то невероятному. Вселенная на вашей стороне, не сомневайтесь в этом.

Стрелец

Вам выпала карта "Дурак". Впустите в свою жизнь новых людей. Знакомства и веселые компании помогут вам отвлечься и отдохнуть от рутины. Не лишайте себя этих радостей.

Козерог

Вам выпала карта "Смерть". Не позволяйте людям перекладывать на вас вину. И если вы не причастны к событиям, которые принесли проблемы, просто от них отстранитесь.

Водолей

Ваша карта на среду - "Двойка Кубков". Ваша вторая половинка может вас осчастливить. Если же вы еще не встретили человека, которому можно подарить свое сердце, проведите время с друзьями.

Рыбы

Вам выпала карта "Луна". В этот день вы можете встретиться с новыми людьми, которые станут не только вашими друзьями, а еще и надежными партнерами. Говорите о своих амбициях и не принижайте свои достоинства.